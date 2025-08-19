經濟部：台灣停用核電　電價仍比日本、韓國便宜

▲經濟部指出，即便台電核電已全數停機，電價還是比鄰近有核國家便宜。（圖／記者劉亮亨攝）

記者陳瑩欣、柯沛辰／台北報導

核三延役公投在即，經濟部19日在臉書表示，台灣核電依法到今年5月17日已全數停機，但台灣電價還是比鄰近有核電的國家便宜，「望周知」。結果貼文一出，網友意見兩極，掀起兩派論戰。

經濟部發文指出，最近有人說「投不同意、電價就5塊半」，能源議題當然可以討論，但有用核電國家的電價有比較低嗎？事實是，即便台灣核電今年5月17日已全數停機，電價還是比許多國家低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經濟部表示，以鄰近有使用核電的國家日本、韓國為例，日、韓核電佔比分別為8.3％跟31.7％，但住宅電價比台灣貴超過4成以上，工業電價也高於台灣。

▼經濟部表示，台灣不用核電，電價仍比日本、韓國便宜。（圖／經濟部）

許多人看完不以為然，「經濟部這張圖的意思是，我們再加上核電，電費就會更便宜嗎」、「單純比電價好像不合理，有加入薪資跟物價指數？」、「台電一直賠錢啊？所以把大家的稅金拿去貼補台電，這也是間接跟民眾收電費？」、「既然綠電這麼好這麼優秀，那應該不需要再補貼了吧？」、「其他國家有一直往國庫挖錢要撥補嗎？你知道台電原本是賺錢的嗎？可是現在虧損好幾千億怎麼辦？拿稅收撥補維持原本電價=我們電價很便宜嗎？」

不過，也有網友持不同意見，「韓國電力公社KEPCO目前負債4.4兆台幣，比台電高多了」、「那些說別國薪資水準高的，請問台灣繳的稅有別的國家多嗎？」、「核三已經除役三個月了，哪裡缺電呢？」、「沒道理都是南部人在承擔核電廠存在的風險，然後都中北部的在爽吧？」、「請經濟部責成台電依市場機制調整電價，台灣人民享受便宜電價卻在攻擊政策，這實在沒道理，支持使用者付費！」掀起熱議。