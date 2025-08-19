ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

經濟部：台灣停用核電　電價仍比日本、韓國便宜

▲▼ 台電、夏季電價、電錶 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲經濟部指出，即便台電核電已全數停機，電價還是比鄰近有核國家便宜。（圖／記者劉亮亨攝）

記者陳瑩欣、柯沛辰／台北報導

核三延役公投在即，經濟部19日在臉書表示，台灣核電依法到今年5月17日已全數停機，但台灣電價還是比鄰近有核電的國家便宜，「望周知」。結果貼文一出，網友意見兩極，掀起兩派論戰。

經濟部發文指出，最近有人說「投不同意、電價就5塊半」，能源議題當然可以討論，但有用核電國家的電價有比較低嗎？事實是，即便台灣核電今年5月17日已全數停機，電價還是比許多國家低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經濟部表示，以鄰近有使用核電的國家日本、韓國為例，日、韓核電佔比分別為8.3％跟31.7％，但住宅電價比台灣貴超過4成以上，工業電價也高於台灣。

▼經濟部表示，台灣不用核電，電價仍比日本、韓國便宜。（圖／經濟部）

▲▼經濟部：台灣停用核電　電價仍比日本、韓國便宜。（圖／經濟部）

許多人看完不以為然，「經濟部這張圖的意思是，我們再加上核電，電費就會更便宜嗎」、「單純比電價好像不合理，有加入薪資跟物價指數？」、「台電一直賠錢啊？所以把大家的稅金拿去貼補台電，這也是間接跟民眾收電費？」、「既然綠電這麼好這麼優秀，那應該不需要再補貼了吧？」、「其他國家有一直往國庫挖錢要撥補嗎？你知道台電原本是賺錢的嗎？可是現在虧損好幾千億怎麼辦？拿稅收撥補維持原本電價=我們電價很便宜嗎？」

不過，也有網友持不同意見，「韓國電力公社KEPCO目前負債4.4兆台幣，比台電高多了」、「那些說別國薪資水準高的，請問台灣繳的稅有別的國家多嗎？」、「核三已經除役三個月了，哪裡缺電呢？」、「沒道理都是南部人在承擔核電廠存在的風險，然後都中北部的在爽吧？」、「請經濟部責成台電依市場機制調整電價，台灣人民享受便宜電價卻在攻擊政策，這實在沒道理，支持使用者付費！」掀起熱議。

 

關鍵字： 經濟部核電核三延役核三重啟公投

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

推薦閱讀

三商壽傳出售！　彭博：財顧啟動市場詢價

三商壽傳出售！　彭博：財顧啟動市場詢價

台灣金融業之間整併不間斷，外媒《彭博社》引述知情人士透露，多次資本適足率（RBC）未達標的三商美邦人壽（2867）考慮出售等選項；知情人士進一步透露，三商美邦人壽透過顧問公司尋求市場上購買其公司的初步意願，此交易案可能引起本土與外商公司的興趣。

2025-08-19 17:13
快訊／大同董座王光祥交棒　三立電視張榮華接任

快訊／大同董座王光祥交棒　三立電視張榮華接任

大同公司(2371)今日召開臨時董事會，推舉三立電視董事長張榮華接任董事長一職，新人事令20日生效。大同表示，現任大同董座王光祥任職期間逐一達成為全體員工調薪、彌補前經營團隊的百億累計虧損、發放股利重大里程碑等，未來仍以董事身分與董事長張榮華引領公司邁向國際，共同再將百年招牌擦亮。

2025-08-19 15:20
PCB概念股哀鴻遍野　1檔妖股飆漲5成後摜跌停

PCB概念股哀鴻遍野　1檔妖股飆漲5成後摜跌停

PCB（印刷電路板）價格持續走揚， 帶動相關概念股短線全面走揚，引起股民熱烈討論，不過漲多甩轎殺盤出籠，富喬（1815）飆漲逾5成後今（19）日竟收跌停，PCB概念股建榮（5340） 收跌逾9%，金居（8358）、南亞（1303）、亞泰金屬（6727）收盤皆跌逾8%，法人指出，PCB概念股一路飆漲，看回不回，乖離過大，修正機率高。

2025-08-19 14:34
輝達傳正為中國設計新AI晶片　外媒爆性能超越H20

輝達傳正為中國設計新AI晶片　外媒爆性能超越H20

根據外媒路透社報導，兩位知情人士表示，輝達正為中國開發一款基於其最新 Blackwell 架構的新型AI晶片，其功能將比目前獲准在中國銷售的 H20 型號更強大。

2025-08-19 17:02
宏達電爆11萬張成交量刷2年半新高　再拉第3根漲停

宏達電爆11萬張成交量刷2年半新高　再拉第3根漲停

宏達電（2498）新品題材燒不停，今（19）日爆出逾11.56萬張成交量名列上市公司成交排行第5大，同時為2023年2月3日、約2年半來新高成交量，股價則為連續第3個交易日拉上漲停，以每股56.7元作收。

2025-08-19 14:22
瀧澤科技170人周休三日股價摜跌停！　公司駁「不是有薪放假」

瀧澤科技170人周休三日股價摜跌停！　公司駁「不是有薪放假」

工具機業者台灣瀧澤科技（6609）遭傳出周休三日「帶薪放假」，今（19）日股價摜跌停，在類股中表現最弱。瀧澤向《ETtoday》指出，公司並非像外傳有薪給假，本周五（22）日起實施無薪假，共170人適用，預計暫行3個月。

2025-08-19 11:55
台積電2奈米晶圓喊價3萬美元　外媒爆採「不打折、不議價」策略

台積電2奈米晶圓喊價3萬美元　外媒爆採「不打折、不議價」策略

根據韓媒《Digital Daily》報導，台積電已將2奈米晶圓報價設定為每片3萬美元，並對所有客戶實施「不打折、不議價」的策略，展現其在先進製程市場的定價主導權。

2025-08-19 11:15
輝達概念股光寶科貼息　電源族群龍頭台達電走疲

輝達概念股光寶科貼息　電源族群龍頭台達電走疲

輝達概念股光寶科（2301）今（19）日除息，每股配發2元，早盤翻黑陷入貼息，跌幅近2%，盤中失守130元整數關卡，開盤20分鐘最低探129.5元。

2025-08-19 10:04
奇鋐秒填息反引爆殺機　盤中翻黑跌逾2%

奇鋐秒填息反引爆殺機　盤中翻黑跌逾2%

高價股奇鋐（3017）今（19）日除息，每股配發9.93元現金股利，開盤秒填，不過隨即引發獲利了結賣壓，至9點半前數度翻黑，跌幅逾2%。

2025-08-19 10:01
主動式ETF新紀錄　00982A花2日填息達陣

主動式ETF新紀錄　00982A花2日填息達陣

首檔配息的主動式ETF群益台灣強棒（00982A）於今（19）日早盤上攻到12.91元，花了兩天時間完成填息，00982A昨（18）日除息，每股配發現金股利0.236元，除息參考價為12.55元。

2025-08-19 10:24

讀者迴響

熱門新聞

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

快訊／PCB妖股驚爆逾千萬元違約交割　今年第8起

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

宣布做四休三　瀧澤科技發布重訊

PCB概念股哀鴻遍野　1檔妖股飆漲5成後摜跌停

快訊／工具機百德遭爆「做四休三」　公司急喊8／18恢復正常

瀧澤科技170人周休三日股價摜跌停！　公司駁「不是有薪放假」

關稅海嘯第一排「宣布周休三日」　財經專家：休假潮開始

「關稅帝君」的刀下亡魂！　業者流淚轉行

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366