房貸拉「緊」報！預售屋爆解約潮　3銀行還有額度免排隊

記者巫彩蓮、陳瑩欣／台北報導

近期在央行信用管制下銀行房貸量能緊縮，民眾面臨貸不到房貸、貸款成數不足或需排隊撥款等困境，經盤點13家銀行房貸授信政策，只剩3家尚有額度不必等待撥款，成為房貸族的心頭好。

▲▼13家銀行房貸概況彙整，以各銀行公告為準。（資料來源：銀行公會、各銀行）

▲13家銀行房貸概況彙整，以各銀行公告為準。可點圖放大（資料來源：銀行公會、各銀行）

根據《銀行法》第72-2條規定，銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的30%，許多銀行業者實際上則以27%-28%作為警戒線，一旦逼近或超過警戒線，銀行就會拉高房貸利率、縮減貸款成數、延長審核期間，甚至減緩承作，故今年以來許多買房的消費者想申貸卻不得其門而入。

對照銀行局網站截至今年6月底資訊，目前已有10家銀行不動產放款超過27%，顯示銀行房貸水位吃緊情況，公股銀行與多數民營銀行房貸案件大多需要排隊等候，且動輒等待三個月以上，然而，還有幾家銀行如王道銀行、遠東商銀與星展銀行，房貸額度仍充足免排隊。

若以一般上班族、名下無自有住宅之首購族且申貸物件為台北市中古屋等條件，致電詢問13家民營銀行的房貸利率、寬限期與排隊情形等資訊後，彙整如附表一，其中僅王道銀行、遠東商銀和星展銀行三家銀行免排隊，其他10家則須排隊，甚至有部份銀行須排到明年。有房貸需求的民眾不妨優先考慮免排隊且利率尚具優勢的業者，例如王道銀行電詢房貸利率2.72%起，最高可貸八成且寬限期最長三年，此外王道銀行因房貸額度充足，客戶若備齊資料遞件後最快24小時內便可得知申貸結果，對民眾實際申貸較為有利；遠東商銀也免排隊，電詢利率2.75%起，但貸款年限以20年為原則；星展銀行電詢利率2.8%起，但可惜無提供寬限期。

其餘10家銀行房貸皆須排隊，其中台北富邦銀行電詢利率2.6%~2.8%，須排隊三個月以上；渣打銀行電詢利率2.7%~2.9%，雖無寬限期，但排隊僅需一至三個月，是須排隊等待的銀行中排隊時間較短的一家；新光銀行電詢利率2.88%~2.98%，須排隊且等待時間視每月案量而定；元大銀行電詢利率2.88%~3.08%，須排隊三個月以上；玉山銀行電詢利率3%起，須排隊兩個月以上；聯邦銀行電詢利率3%~3.2%，須排隊三個月以上；永豐銀行電詢利率3.2%起，須排隊半年以上；板信銀行電詢利率3.39%起，若貸款金額較低可爭取一個月內排撥；凱基銀行電詢利率3.5%起，須等到明年才有額度；台新銀行也須等到明年才有額度，且利率須依照明年進件時利率為準。

買房是人生的大事，除了挑選一間喜愛的房子之外，是否能順利貸到房貸、資金的調度規劃等都是民眾買房前不可忽視的要點。在銀行房貸水位吃緊的情況下，民眾貸款時除了看貸款利率之外，更應多加留意是否須排隊等其他條件，通常排隊期越長的銀行代表其房貸額度越滿，也較少空間能承做新案件，不僅可能影響撥款速度，也可能影響貸款成數，建議有房貸需求的民眾可優先詢問不須排隊的銀行，除可儘早撥款外，也有機會爭取較好的貸款條件，避免落入漫長等待撥款或房貸落空須付違約金的困境。

