兆豐銀涉詐戶存不到千元今起可關帳　聯邦銀ATM下周實施2新制





▲兆豐金暨兆豐銀董事長董瑞斌表示，打詐永無止境。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮、陳瑩欣／台北報導

兆豐金（2886）暨兆豐銀行董事長董瑞斌宣誓打詐「永無止境」說到做到！兆豐銀繼匯款推出「T+2延後交易猶豫期」、第3類數位帳戶ATM提款日額縮至1萬元後，兆豐銀今（20）日起針對涉詐帳戶祭出「低餘額關帳」機制，存不到千元兆豐銀可自動關帳。聯邦銀則是下周將針對自動櫃員機（ATM）存提款祭出2大措施，存戶需要特別留意。

兆豐銀公告，今天起，存戶若有涉詐嫌疑，且存款1年以上無交易行為，銀行可依風險評估原則限制或暫停自動化交易功能；若存款餘額在等值新台幣1000元以下時，銀行得逕行終止開戶契約，辦理該帳戶之結清銷戶手續，餘額轉入其他應付款，於存戶申請給付時，依法處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

銀行主管透露，兆豐銀近來打詐幾乎「月月出新招」，除了涉詐帳戶存款不到千元可關帳以外，9月18日起金融卡國內外ATM提款及消費單筆、單日最高上限都將由現行12萬元縮至10萬元，逾321萬張兆豐銀金融卡持有人全面受限。

與兆豐銀同屬公股銀行的合作金庫，則是在10月29日起針對存款不到千元的涉詐帳戶祭出自動關帳措施，合庫銀近期修改開戶存款總約定書，未來若薪轉戶超過1個月無撥薪紀錄，或長時間沒有交易，經銀行認定後將可直接終止服務，同樣在10月29日生效。

聯邦銀將在下周二（26日）、下周四（28日）使出ATM打詐連續技，其中8月26日調降銀行金融卡至ATM舉辦新台幣存款單一帳戶日限額，由原本的「無上限存到飽」大幅縮至50萬元。

另外，聯邦銀行也公告，8月28日起旗下New New Bank第3類數位存款帳戶金融卡「提款交易每日累計最高限額」由每日累計最高限額10萬元，調整為每日累計最高限額5萬元(含國內外提款、國內外消費扣款交易金額)。