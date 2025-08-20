美國商務部長證實：計劃以晶片法案的補助換取Intel股份

▲美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日在CNBC受訪時表示，政府計劃以晶片法（Chips Act）補助款換取晶片巨頭英特爾（Intel）公司部分股權，並強調這將不涉及公司治理權。Lutnick指出，這項安排是將原本拜登政府提供的補助，轉為川普政府主導下的股權投資，但屬於「非投票權」股東。對此，Intel仍未回應。

《彭博》日前指出，白宮正評估取得Intel約10%股份，若成真，美國政府將成為最大股東。近期，軟銀（SoftBank）也宣布投資Intel 20億美元，約佔2%股份，成為第五大股東。

據《CNBC》報導，盧特尼克透露，川普總統有意推動類似模式，未來可能擴及其他晶片法受補助企業。去年，Intel獲得該法案近80億美元資助，用於俄亥俄州新廠建設；台積電則獲得66億美元，強化亞利桑那州晶片產能。

川普政府強調，要加速美國製造業回流，降低對三星、台積電等外國晶片供應商的依賴。Intel近年在俄亥俄州投入鉅資打造「矽谷中心(Silicon Heartland)」廠區，目標生產最先進AI晶片，首座工廠預計2030年啟用。不過，Intel執行長陳立武曾表示，廠區建設將視市場狀況調整速度。

晶片法於2022年生效，承諾投入約530億美元發展美國半導體產業。盧特尼克批評拜登政府過去「白送」資金，川普則主張「補助換股權」，希望政府能分享企業未來成長。

Intel近年在AI半導體領域尚未取得重大突破，且生產事業仍在尋找關鍵客戶。陳立武於3月接任執行長，前任季辛格（Pat Gelsinger）去年底遭撤換。上週，陳立武曾赴白宮與川普會面，但川普一度要求他辭職，理由是質疑其與中國的關係。