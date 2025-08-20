ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

永豐「第三代」接班！　49歲生技轉戰金融

永豐金控2025年6月公布，永豐餘何家第三代何奕佳出任永豐銀行董事。（圖／報系資料、永豐餘提供，CTWANT合成）

▲永豐金控2025年6月公布，永豐餘何家第三代何奕佳出任永豐銀行董事。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

永豐金（2890）旗下永豐銀行將在10月1日合併京城銀行，合計191家分行及兩家銀行數位系統的虛實整合，令業界充滿期待，而耕耘生技業24年的49歲何奕佳「有意願進到銀行董事會」，參與這一役，更是讓永豐餘大家長何壽川與張杏如夫婦充滿期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2024年，可說是金融界併購史上非常熱鬧一年，京城銀行大股東蔡天贊、戴誠志親口說要出售，引來多家金控出價搶親，12月27日晚間公布，由永豐金控以600億得標，今年7月董事會拍板 10月1日為股份轉換基準日。

這樁喜事最令業界吃驚的，除了京城銀行最後花落永豐金，還有在今（2025）年6月20日，永豐金召開董事會通過指派子公司永豐銀行第十二屆法人董事之代表人，名單上出現「何奕佳」，這是2020年大股東永豐餘何家宣布退出永豐金控後，暌違五年，首度見何家身影，尤其在併購京城銀行肩挑大任時刻。

今年49歲的何奕佳對踏入金融圈一事，CTWANT記者調查，何壽川、張杏如夫婦「對女兒躍躍欲試，企圖心強烈」，給予全力支持。

永豐餘大家長何壽川近年來專研「醣經濟」，與妻子、擔任信誼基金會董事長張杏如常出席親子教養、ESG等公益活動。（圖／報系資料）

▲永豐餘大家長何壽川近年來專研「醣經濟」，與妻子、擔任信誼基金會董事長張杏如常出席親子教養、ESG等公益活動。

永豐金控前身為2005年建華金控與台北國際商業銀行合併後，由台北商銀最大股東永豐餘集團主導經營權，隔年更名為永豐金融控股公司；何壽川出任過永豐金董事長，其子何奕達也擔任金控董事、永豐銀行董事與副董事長。

「兩家銀行都是從中小企業銀行起家，門當戶對，接下來合併上的數位系統對接融合與發展，非常重要。」消息人士告訴記者，「何壽川對於金融體系的數位轉型，相當關切與支持。這一役，需要更多元化人才的經驗。」

這位消息人士分析，「此時此刻，是永豐金控透過併購擴展市場的契機。何奕佳有意願進到銀行董事會，可說是天時地利。」其實，何奕佳在永豐餘的有機事業耕耘二十多年，經營有機蔬果、真食物等觀念，從無到有，花多少心力遊說大家認識有機，累積豐富的虛實通路經營經驗，如今進入永豐銀董事會，是另一項全新挑戰。

何奕佳雖是何壽川的掌上明珠，但在永豐餘龐大事業體裡，公主的基層訓練沒少過。她從美國布朗大學政治系畢業後，先是被派到大陸昆山偏鄉管農場，曾過上冷飯糊蛋黃的日子。

2000年回台成立永豐餘生技，在南澳有機農場種菜養雞、擴大契作，五年後打出「Green & Safe」品牌，提倡「從產地到餐桌」，開起門市及齊民市集火鍋連鎖，2014年再開「山海樓」，主打台灣手工台菜高端餐廳。

元太科技股價在2024年10月突破300元，圖為董事長李政昊。（圖／報系資料）

▲元太科技股價在2024年10月突破300元，圖為董事長李政昊。

從小練芭蕾、大學念政治的何奕佳，意外進入「無添加健康飲食的最後一哩路」，與父親何壽川有關。何奕佳曾自述父親15歲時罹患肝病，讓她立志推廣健康飲食，2020年爆發Covid-19疫情，她還親自下廚示範。

「我只是用簡單的理念，透過無殘留物的原始食材，提供真食物，也就是食品成分越簡單越好，讓吃進去的食物回歸天然，減少身體的負擔。」何奕佳提起她的初衷，「我們的協力廠商所代工製作出的食品，強調的就是要好吃，總不能逼老公孩子吃難下嚥的食物」。

何奕佳的丈夫李政昊，現為元太科技（8069）董事長，夫婦育有一子，何壽川2016年將部分永豐金股票轉給何奕佳的獨子，顯示對第三代寄予厚望。如今，這位健康時尚的永豐餘公主進入金融領域，她在新戰場的表現，勢將受到矚目。

延伸閱讀
永豐接班新局2／何奕達奔波墨西哥　左手研發清潔新品右手建RFID電子標籤王國
櫻花妹伴遊1／一天30萬日圓看不到也拿不到！　兩日女疑遭囚禁性侵
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

推薦閱讀

三商壽傳出售！　彭博：財顧啟動市場詢價

三商壽傳出售！　彭博：財顧啟動市場詢價

台灣金融業之間整併不間斷，外媒《彭博社》引述知情人士透露，多次資本適足率（RBC）未達標的三商美邦人壽（2867）考慮出售等選項；知情人士進一步透露，三商美邦人壽透過顧問公司尋求市場上購買其公司的初步意願，此交易案可能引起本土與外商公司的興趣。

2025-08-19 17:13
快訊／大同董座王光祥交棒　三立電視張榮華接任

快訊／大同董座王光祥交棒　三立電視張榮華接任

大同公司(2371)今日召開臨時董事會，推舉三立電視董事長張榮華接任董事長一職，新人事令20日生效。大同表示，現任大同董座王光祥任職期間逐一達成為全體員工調薪、彌補前經營團隊的百億累計虧損、發放股利重大里程碑等，未來仍以董事身分與董事長張榮華引領公司邁向國際，共同再將百年招牌擦亮。

2025-08-19 15:20
PCB概念股哀鴻遍野　1檔妖股飆漲5成後摜跌停

PCB概念股哀鴻遍野　1檔妖股飆漲5成後摜跌停

PCB（印刷電路板）價格持續走揚， 帶動相關概念股短線全面走揚，引起股民熱烈討論，不過漲多甩轎殺盤出籠，富喬（1815）飆漲逾5成後今（19）日竟收跌停，PCB概念股建榮（5340） 收跌逾9%，金居（8358）、南亞（1303）、亞泰金屬（6727）收盤皆跌逾8%，法人指出，PCB概念股一路飆漲，看回不回，乖離過大，修正機率高。

2025-08-19 14:34
輝達傳正為中國設計新AI晶片　外媒爆性能超越H20

輝達傳正為中國設計新AI晶片　外媒爆性能超越H20

根據外媒路透社報導，兩位知情人士表示，輝達正為中國開發一款基於其最新 Blackwell 架構的新型AI晶片，其功能將比目前獲准在中國銷售的 H20 型號更強大。

2025-08-19 17:02
宏達電爆11萬張成交量刷2年半新高　再拉第3根漲停

宏達電爆11萬張成交量刷2年半新高　再拉第3根漲停

宏達電（2498）新品題材燒不停，今（19）日爆出逾11.56萬張成交量名列上市公司成交排行第5大，同時為2023年2月3日、約2年半來新高成交量，股價則為連續第3個交易日拉上漲停，以每股56.7元作收。

2025-08-19 14:22
瀧澤科技170人周休三日股價摜跌停！　公司駁「不是有薪放假」

瀧澤科技170人周休三日股價摜跌停！　公司駁「不是有薪放假」

工具機業者台灣瀧澤科技（6609）遭傳出周休三日「帶薪放假」，今（19）日股價摜跌停，在類股中表現最弱。瀧澤向《ETtoday》指出，公司並非像外傳有薪給假，本周五（22）日起實施無薪假，共170人適用，預計暫行3個月。

2025-08-19 11:55
台積電2奈米晶圓喊價3萬美元　外媒爆採「不打折、不議價」策略

台積電2奈米晶圓喊價3萬美元　外媒爆採「不打折、不議價」策略

根據韓媒《Digital Daily》報導，台積電已將2奈米晶圓報價設定為每片3萬美元，並對所有客戶實施「不打折、不議價」的策略，展現其在先進製程市場的定價主導權。

2025-08-19 11:15
輝達概念股光寶科貼息　電源族群龍頭台達電走疲

輝達概念股光寶科貼息　電源族群龍頭台達電走疲

輝達概念股光寶科（2301）今（19）日除息，每股配發2元，早盤翻黑陷入貼息，跌幅近2%，盤中失守130元整數關卡，開盤20分鐘最低探129.5元。

2025-08-19 10:04
奇鋐秒填息反引爆殺機　盤中翻黑跌逾2%

奇鋐秒填息反引爆殺機　盤中翻黑跌逾2%

高價股奇鋐（3017）今（19）日除息，每股配發9.93元現金股利，開盤秒填，不過隨即引發獲利了結賣壓，至9點半前數度翻黑，跌幅逾2%。

2025-08-19 10:01
主動式ETF新紀錄　00982A花2日填息達陣

主動式ETF新紀錄　00982A花2日填息達陣

首檔配息的主動式ETF群益台灣強棒（00982A）於今（19）日早盤上攻到12.91元，花了兩天時間完成填息，00982A昨（18）日除息，每股配發現金股利0.236元，除息參考價為12.55元。

2025-08-19 10:24

讀者迴響

熱門新聞

PCB概念股哀鴻遍野　1檔妖股飆漲5成後摜跌停

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

快訊／PCB妖股驚爆逾千萬元違約交割　今年第8起

三商壽傳出售！　彭博：財顧啟動市場詢價

房貸拉「緊」報！預售屋爆解約潮　3銀行還有額度免排隊

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

宣布做四休三　瀧澤科技發布重訊

兆豐銀涉詐戶存不到千元今起可關帳　聯邦銀ATM下周實施2新制

美商務部長證實：擬以晶片法案補助換Intel股份

經濟部：台灣停用核電　電價仍比日本、韓國便宜

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366