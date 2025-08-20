永豐「第三代」接班！　49歲生技轉戰金融

▲永豐金控2025年6月公布，永豐餘何家第三代何奕佳出任永豐銀行董事。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

永豐金（2890）旗下永豐銀行將在10月1日合併京城銀行，合計191家分行及兩家銀行數位系統的虛實整合，令業界充滿期待，而耕耘生技業24年的49歲何奕佳「有意願進到銀行董事會」，參與這一役，更是讓永豐餘大家長何壽川與張杏如夫婦充滿期待。

2024年，可說是金融界併購史上非常熱鬧一年，京城銀行大股東蔡天贊、戴誠志親口說要出售，引來多家金控出價搶親，12月27日晚間公布，由永豐金控以600億得標，今年7月董事會拍板 10月1日為股份轉換基準日。

這樁喜事最令業界吃驚的，除了京城銀行最後花落永豐金，還有在今（2025）年6月20日，永豐金召開董事會通過指派子公司永豐銀行第十二屆法人董事之代表人，名單上出現「何奕佳」，這是2020年大股東永豐餘何家宣布退出永豐金控後，暌違五年，首度見何家身影，尤其在併購京城銀行肩挑大任時刻。

今年49歲的何奕佳對踏入金融圈一事，CTWANT記者調查，何壽川、張杏如夫婦「對女兒躍躍欲試，企圖心強烈」，給予全力支持。

▲永豐餘大家長何壽川近年來專研「醣經濟」，與妻子、擔任信誼基金會董事長張杏如常出席親子教養、ESG等公益活動。

永豐金控前身為2005年建華金控與台北國際商業銀行合併後，由台北商銀最大股東永豐餘集團主導經營權，隔年更名為永豐金融控股公司；何壽川出任過永豐金董事長，其子何奕達也擔任金控董事、永豐銀行董事與副董事長。

「兩家銀行都是從中小企業銀行起家，門當戶對，接下來合併上的數位系統對接融合與發展，非常重要。」消息人士告訴記者，「何壽川對於金融體系的數位轉型，相當關切與支持。這一役，需要更多元化人才的經驗。」

這位消息人士分析，「此時此刻，是永豐金控透過併購擴展市場的契機。何奕佳有意願進到銀行董事會，可說是天時地利。」其實，何奕佳在永豐餘的有機事業耕耘二十多年，經營有機蔬果、真食物等觀念，從無到有，花多少心力遊說大家認識有機，累積豐富的虛實通路經營經驗，如今進入永豐銀董事會，是另一項全新挑戰。

何奕佳雖是何壽川的掌上明珠，但在永豐餘龐大事業體裡，公主的基層訓練沒少過。她從美國布朗大學政治系畢業後，先是被派到大陸昆山偏鄉管農場，曾過上冷飯糊蛋黃的日子。

2000年回台成立永豐餘生技，在南澳有機農場種菜養雞、擴大契作，五年後打出「Green & Safe」品牌，提倡「從產地到餐桌」，開起門市及齊民市集火鍋連鎖，2014年再開「山海樓」，主打台灣手工台菜高端餐廳。

▲元太科技股價在2024年10月突破300元，圖為董事長李政昊。

從小練芭蕾、大學念政治的何奕佳，意外進入「無添加健康飲食的最後一哩路」，與父親何壽川有關。何奕佳曾自述父親15歲時罹患肝病，讓她立志推廣健康飲食，2020年爆發Covid-19疫情，她還親自下廚示範。

「我只是用簡單的理念，透過無殘留物的原始食材，提供真食物，也就是食品成分越簡單越好，讓吃進去的食物回歸天然，減少身體的負擔。」何奕佳提起她的初衷，「我們的協力廠商所代工製作出的食品，強調的就是要好吃，總不能逼老公孩子吃難下嚥的食物」。

何奕佳的丈夫李政昊，現為元太科技（8069）董事長，夫婦育有一子，何壽川2016年將部分永豐金股票轉給何奕佳的獨子，顯示對第三代寄予厚望。如今，這位健康時尚的永豐餘公主進入金融領域，她在新戰場的表現，勢將受到矚目。

