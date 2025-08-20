台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

▲近期台玻飆漲逾一倍，總裁夫人賣股，股價摜壓跌停。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／綜合報導

玻纖大廠台玻（1802）昨（19）日公告，台玻總裁林伯實夫人徐莉玲申轉持股400張，若昨以昨日收盤價35.95元計算，初估可套現1438萬元，轉讓後持股大約2010張，受到申讓消息衝擊，今（20）日台玻股價以34.25元開出後，就摜壓到32.4元跌停價位，隨後跌停打開，截至上午10點左右成交量爆逾4萬張。

AI伺服器需求非常強勁，帶動Low DK、Low CTE玻纖布需求，日東紡、台玻為主要供應商，由於台玻已取得第一代、第二代Low DK和Low CTE三項產品認證，有望打入輝達供應鏈，台玻7月下旬展開一波凌厲攻勢，從16.8元飆漲到昨日盤中40元，漲幅達1.38倍，因此被列為警示股，自今日起至9月4日為止，每5分鐘分盤交易。

由於台玻股價衝高，總座夫人徐莉玲昨日向證交所事前交易申報，8月22日至9月21日將出脫400張持股，消息傳來對於今日股價造成不小衝擊。

看好低介電玻纖布、低膨脹係數玻纖布產業前景看好下，台玻斥資22.5億元資金投入桃園廠、鹿港廠改建，預計一年至一年半完成四廠房，日前台玻高層也指出，在Low DK 2、Low CTE的投入，雖然時間上比日東紡的兩年來得快，銅箔基板（CCL）廠客戶在製程上指定台玻，以後就不會改變。

