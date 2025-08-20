谷月涵看好「年底還會漲」股價今慘跌！PTT崩潰喊逃：神秘力量來了

▲台灣先生谷月涵。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

受到美國政府有意以「補貼換入股」的消息影響，台股今（20）日開盤後狂殺355.03點，退至23998.47點，失守24000點整數關卡。有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）日前才說「年底前還有上漲空間」，被許多網友視為「轉折訊號」，紛紛直呼「這次真的完了，快跑！」

谷月涵17日在《財富新鏡界》節目分享台股與美股的看法，目前市場並未出現明顯利空，短期內行情仍有向上空間，看好年底前還能上漲。不過他也特別提醒，資金面尚未全面跟進，一旦遭遇重大利空衝擊，可能導致市場出現「又深又長」的跌勢，「不過，看起來是短期不會碰到風險」，預估到第四季前都不會。

然而，美股4大指數跌多漲少，台股今（20日）以24309.27點開出，指數下跌44.23點，跌幅0.18％，開盤不到20分鐘狂殺355.03點，退至23998.47點，失守24000點整數關卡。權值股台積電日盤中股價下跌逾35元至1155元，跌幅2.95%，同屬權值股的鴻海（2317）、聯發科（2454）全都走弱。

不少網友驚喊「谷大師出手，轉折之神，大家抓穩了」、「不愧是谷月涵！一出手就知道有沒有」、「他會不會太神準，一喊就崩」、「科學的盡頭是河谷雙煞」、「我本來很鐵齒的，直到遇到河谷雙煞」、「一說話就下跌，威力堪比川普」、「感謝大師提醒，昨天跑光了」、「神秘力量來了」、「第一根下跌，大家好自為之」、「全世界最準的反指標」。

