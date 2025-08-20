眾股皆睡「聯電獨自放量漲」！這檔「聯家軍」嗨飆漲停

谷月涵喊「年底有上漲空間」台股殺逾636點 法人曝短線支撐力道

「台灣先生」谷月涵向外指年底前台股還有上漲空間，不過台股今（20）日開低走低，一度大跌636點，華南投顧董事長呂仁傑認為，台股自從低點漲上來，已經漲了7千多點，獲利了結賣壓順勢出籠無可厚非，加上台指期將在今日結算，才會造成今日漲多拉回，短線可觀察23700點近期外資大量買進區支撐力道。

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張 股價摜壓跌停

玻纖大廠台玻（1802）昨（19）日公告，台玻總裁林伯實夫人徐莉玲申轉持股400張，若昨以昨日收盤價35.95元計算，初估可套現1438萬元，轉讓後持股大約2010張，受到申讓消息衝擊，今（20）日台玻股價以34.25元開出後，就摜壓到32.4元跌停價位，隨後跌停打開，截至上午10點左右成交量爆逾4萬張。

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停 金居爆違約交割跌半根

AI伺服器出貨成長力道強勁，帶動PCB上游材料，玻纖布富喬（1815）、銅箔金居（8358）股價都飆上天價，富喬上攻83.1元、金居衝高190.5元，由於股價短線急漲，同步被列為警示股，金居連續兩天回檔，今（20）日盤中跌幅逾9%，最低來到152元，而富喬除了分盤交易，也傳出大股東申請持股，股價摜壓65.7元跌停價位。

台積電腳軟！權值股殺盤湧入 台股重挫355點失守2萬4

受到美國政府有意以「補貼換入股」的消息影響，權值股台積電今（20）日盤中股價下跌逾35元至1155元，跌幅2.95%，同屬權值股的鴻海（2317）、聯發科（2454）全都走弱，加權指數開盤不到20分鐘狂殺355.03點，退至23998.47點，失守24000點整數關卡。

川普政府「補貼換入股」 台積電回應來了

美國政府考慮進一步擴大「補貼換股權」的政策，據外媒20日引述兩名知情人士消息指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正研究，是否讓聯邦政府入股那些依《晶片法案》獲得資助的企業，其中就包括台積電（2330），對此今日公司回應，不回答假設性議題。

台積電上半年員工分紅近456億「年增逾6成」 平均每人領65萬元

晶圓代工龍頭台積電（2330）繳出亮眼成績單，今年上半年稅後純益達7598.3億元，年增60.5%，每股盈餘（EPS）29.3元。隨著獲利逐季成長，員工分紅金額同步攀升，上半年共提列員工酬勞455.9億元，較去年同期大增61%，平均每名員工可分得逾65萬元。

無糖飲料免貨物稅公布 統一：率先響應降價回饋消費者

總統日前公布通過無糖飲料免徵貨物稅法案，統一企業（1216）今日表示，率先響應政府政策，並高度支持此一促進國人健康飲食習慣的政策方向。即日起，將針對旗下符合改免徵貨物稅條件的無糖飲料品項，調降出廠價格，期能將免徵貨物稅額度回饋消費者，響應政府「還稅於民」的精神。

谷月涵看好「年底還會漲」股價今慘跌！PTT崩潰喊逃：神秘力量來了

受到美國政府有意以「補貼換入股」的消息影響，台股今（20）日開盤後狂殺355.03點，退至23998.47點，失守24000點整數關卡。有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）日前才說「年底前還有上漲空間」，被許多網友視為「轉折訊號」，紛紛直呼「這次真的完了，快跑！」

遭指內閣改組「海嘯第一排」 經長郭智輝：在位就全力以赴

內閣異動消息頻傳，經濟部長郭智輝多次遭點名更換名單「海嘯第一排」，郭今（20）日出席立法院經濟委員會備詢前受訪時強調，內閣是否改組對他而言沒有特別關係，「在位一天就全力以赴，完成任務」。

川普政府喊「補貼換入股」 經長郭智輝：台積電要再評估

美國政府被曝正計劃入股晶片巨頭英特爾（Intel），並可能將台積電、三星等納入潛在標的。經濟部長郭智輝今（20）日出席立法院經濟委員會備詢前受訪時回應，這項消息是剛收到的資訊，必須再研擬並確認細節，「美國若要入股台積電，還沒有那麼快，仍需時間討論。」