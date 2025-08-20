眾股皆睡「聯電獨自放量漲」！這檔「聯家軍」嗨飆漲停

▲聯電20日股價逆勢上漲，激勵聯家軍股價紛紛上揚。（圖／CTWANT資料照）
英特爾將獲日本軟銀（Softbank）投資20億美元（約新台幣600億元），聯電（2303）有望卡位「美國製造」大商機。聯電20日早盤無畏台股大盤賣壓重重，股價逆勢上漲近3%，激勵聯家軍股價紛紛上揚。
截至收稿，聯電上漲2.43%，暫報42.05元，成交量達7萬2412張，利多消息帶動聯家軍股價勁揚，智原（3035）大漲5.59%，暫報160.5元；聯傑（3094）飆漲停9.87%，報市價27.25元，成為多方焦點。
根據外媒報導，軟銀與川普政府正打算對英特爾進行投資。川普政府考慮投資英特爾，將把《晶片與科學法案》提供的部分或全部補助轉換成股權。
軟銀集團則與英特爾於19日共同宣布，軟銀將斥資20億美元投資英特爾普通股，預計以每股23美元收購。軟銀這筆鉅額戰略投資，無疑為英特爾注入一劑強心針，也讓市場再度聚焦「美國製造」半導體產業。
據悉，英特爾計劃在亞利桑那州新廠導入6奈米製程晶圓製造，聯電有望參與並持續推進至先進製程領域，此舉有機會讓聯電獲得半導體關稅豁免，進一步提升客戶向聯電下訂單的意願。
