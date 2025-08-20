長榮航和法日潮牌推全新機上睡衣及過夜包　達拉斯航線10月搶先用

▲長榮航空今日舉辦「長榮天際：風格與味蕾的旅行」全新服務用品暨餐點發表會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

長榮航空（2618）今日舉辦「長榮天際：風格與味蕾的旅行」全新服務用品暨餐點發表會，由長榮航空總經理孫嘉明主持，邀請Maison Kitsuné品牌總監Leyla Pursharifi，共同發表法日潮流品牌Maison Kitsuné的跨界合作，令人耳目一新的全套同款的過夜包、睡衣和拖鞋，將率先使用於今年10月3日開航的桃園—達拉斯航線。此外，孫嘉明也與長榮空廚董事長柯金成共同宣布為桃園—紐約航線全艙等旅客，量身打造全新菜單，引領旅客體驗感官盛宴的享受。

長榮航空總經理孫嘉明表示，「2014年長榮航空成為台灣第一家提供商務艙旅客睡衣的航空公司，多年來備受好評，飛行不再只是一段移動的過程，而是融入生活中的分享與喜悅。在不斷創新求變的理念下，我們要跟大家分享長榮航空在品牌策略上的兩項重要進展，首先與Maison Kitsuné的合作，正是看中其獨特的品牌個性，巧妙融合了法式時尚與日式簡約的風格，強調跨文化、多元、年輕且融入生活趣味的特質，與長榮航空希望帶給全球旅客的體驗與感動不謀而合。其次是除了備品外，長榮航空秉持對餐飲體驗的極致追求，攜手最強大的後盾「長榮空廚」設計全新的菜單，以其堅強的主廚陣容、多年的國際化經驗和航餐設計專業，嚴選全球各地頂級食材，為桃園—紐約全艙等的旅客量身打造新菜單，以滿足全球多元化旅客的需求。」

Maison Kitsuné品牌總監Ms. Leyla Pursharifi表示：「非常榮幸能與頂尖的領導品牌—長榮航空在台灣展開合作，這份肯定意義非凡，此次合作一拍即合，因為我們跟長榮航空都同樣熱衷追求卓越品質，希望能為消費者打造深刻難忘的美好體驗，實現跨越文化藩籬，匯聚人們的初心。我們為長榮航空的尊榮旅客設計了專屬的過夜包、睡衣與拖鞋，每一件單品都傾注了我們的用心，設計風格講究優雅與實用兼具的美感，強調貼近生活的理念，希望旅客在旅程途中或結束後，都能長久珍藏使用。」

▲長榮航空攜手Maison Kitsuné的跨界合作，推出過夜包、睡衣和拖鞋（圖／記者高兆麟攝）



孫嘉明針對新機上餐何時擴展到其他航線表示，長榮是有這樣的規劃，但那也要看空廚整個的能量，因為長榮還是有其他航線，其他的餐要持續的提供。至於睡衣的部分，從萌年的一月一日開始會佈到所有的航線上，因為要配合他的產量的交期，所以這也是為什麼一開始就只能先在這個新航線上推出。

長榮航空與Maison Kitsuné專屬合作，完美契合長榮航空致力於提供國際化服務、連結全球旅客的品牌定位。和以往不同的是，長榮航空首次將過夜包與睡衣使用同一個品牌設計，Maison Kitsuné的品牌經典元素為狐狸圖騰，睡衣以其為設計亮點，上衣繡有精緻品牌狐狸頭Logo，褲身則印有標誌性Monogram 圖騰，全套睡衣選用50%環保材質 rPET 布料製成，彰顯品牌獨特風格與細膩質感。睡衣共有三種尺寸可供選擇，滿足不同的旅客需求，更貼心安排於去、回程航班提供不同顏色的睡衣搭配拖鞋，讓每一趟旅程都充滿期待，體現時尚與舒適兼具的空中穿搭體驗。

桃園出發的長程線皇璽桂冠艙旅客可擁有時尚又兼具功能性的狐狸頭斜背包、由國外返回桃園的旅客則可享有小狐狸經典圖騰包。過夜包內容物則提供同品牌保養品組—護唇膏、乳液、臉部保濕噴霧，以及精緻的品牌整線器和實用摺疊購物袋，最特別的是新增實用背帶，旅客除可以機上使用外，下機後更可成為個人時尚配件，讓每一趟旅程都充滿期待。

除了備品外，機上餐飲也是旅客非常關注的焦點，長榮航空攜手長榮空廚，於2025年10月1日起在桃園—紐約航線推出全艙等的全新機上特色餐點，使用全球各地頂級食材，帶來多重味覺與視覺的高空饗宴。皇璽桂冠艙獻上「中西融合的頂尖工藝」，細膩演繹食材搭配與風味層次的極致平衡，西式套餐中的沙拉「紅椒核桃泥野蔬塔佐植養嫩菜苗及溫九層塔油醋」，嚴選具在地特色的根莖蔬菜與蕈菇，如冰花、香檳茸、月光花朵、雨來菇等構成層次豐富的野蔬塔，以紅椒慕斯為底，鋪陳多樣時蔬，展現繽紛色彩與自然清爽風味，搭配鮮嫩菜苗與溫潤的九層塔油醋醬，跳脫傳統生菜沙拉的印象，風味獨具；西式主菜「炙燒 A5 和牛肋眼上蓋佐波特酒醬汁及烤牛骨髓」，選用極為稀有且柔嫩的肋眼上蓋，先以高溫油封鎖住肉汁，再煎至表面酥香，搭配濃郁的波特酒香布朗醬與香烤牛骨髓，膠質與油脂交融，層次豐富、口感飽滿，體現高端餐飲的奢華質感；中式主菜「金沙龍蝦佐雙味餛飩」精選法國龍蝦連殼蒸煮保留鮮甜原味，覆上烘烤過的鹹蛋黃醬，搭配小巧精緻的牛肝菌與魚卵雙味餛飩，口感細膩，鹹香中見雅趣，展現中式經典的新意詮釋。

▲長榮航空全新機上餐。（圖／記者高兆麟攝）



豪華經濟艙詮釋「顛覆性的價值升級」，主菜「嫩煎牛小排佐鵝肝慕斯及BBQ醬」，將經典法式料理重新演繹，融合柔嫩牛排與細緻鵝肝慕斯，復刻中世紀法國名菜的雋永風華，其中牛排料理主要是供應長程線的商務艙，此次特別於豪華經濟艙加碼推出，餐點更搭配長榮桂冠酒店精緻巧克力，讓旅客享受類商務艙的輕奢饗宴。

今年榮獲SKYTRAX「全球最佳經濟艙機上餐飲」的經濟艙則專注於「熟悉的風味與在地文化共鳴」，主菜「經典台式三杯醬烤雞佐香蔥飯」承載著台灣家常菜靈魂，以醇厚麻油、醬油與米酒慢火煨煮雞肉，香氣四溢、鹹香層疊，搭配清甜蔥香滲入粒粒分明的白米飯，濃郁口感在唇齒間綿延，喚起無數人對家鄉的溫暖記憶，這不只是一道機上餐，更是一份濃縮的台灣味道，傳遞著文化深度與人情溫度。

長榮航空期盼透過跨界合作與餐飲創新，讓每位旅客在飛行過程中，不僅享受舒適的服務，也能體驗多元的文化風貌與美味，將機上體驗提升為風格與味蕾的旅行，未來將持續以創新思維，為全球旅客打造獨一無二的空中體驗，讓每一趟旅程都留下最溫暖美好的回憶。