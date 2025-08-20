裕隆上半年新車領牌「電動車衰退最慘」　望關稅不確定性盡快落幕

▲裕隆集團。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

裕隆（2201）今（20）日召開法說會表示，今年上半年新車領牌數19.8萬輛，較去年同期減少14.4%，其中純電動車衰退幅度最大，年減29%，燃油車亦下滑20%，僅油電混合車逆勢成長6%。

裕隆協理卓哲宇指出，消費者擔心關稅政策未來調整將帶來價格波動，因此選擇延後購車決策，造成新車銷售壓力。總經理許國興也強調，領牌數下滑並非景氣或產業衰退所致，而是政策不確定性影響消費者信心。

在營運方面，裕隆指出，上半年受外部環境變動及市場需求不確定因素影響，轉投資公司損益表現不佳，加上第二季新台幣大幅升值，海外投資匯兌換算產生壓力，使淨利較去年同期衰退。不過，公司營運基礎仍維持穩健。

面對挑戰，許國興表示，裕隆已採取多項對策，包括建立最佳化營運規模、強化費用控管、提升資源運用效率，並尋找新的代工生產機會，推動多車型混線生產設備，強化國產車競爭力。NISSAN品牌車款也正研議導入國產化，持續推年度式樣與特仕車，增強在地製造與供應韌性。

此外，裕隆與鴻華先進持續合作，將在納智捷n7基礎上拓展車款，並推動出口外銷能量。智慧製造方面，公司導入車身機器人技術，優化製造效率；在零件供應端，則強化品牌地產化與在地化價值比，並建立合規風險審查機制。

裕隆也期盼，關稅與貨物稅政策的不確定性能盡快落幕，讓市場回歸正常發展。許國興強調，公司對國產車競爭力與長期發展仍具信心。