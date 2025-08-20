港務公司再次通過ISO/CNS 45001驗證　展現港口安全管理實力

▲稽核老師執行實地稽核及審查作業情形。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司成功通過ISO/CNS 45001(TOSHMS)雙系統重新驗證，特於今年8月20日舉辦「台灣港群通過重新驗證授證典禮」。典禮上，港務公司王錦榮總經理暨各分公司總經理分別代表接受由英國標準協會(BSI)台灣分公司簡慧伶協理授予證書，除總公司一級單位主管及各分公司派員觀禮外，該公司特邀請高雄市政府勞工局勞動檢查處郭清吉處長出席見證。

港務公司為實踐永續發展(ESG)與企業社會責任，致力營造友善安全衛生職場工作環境，守護員工身心健康與安全，於今年5月順利通過ISO/CNS 45001職業安全衛生管理雙系統之三年重新驗證稽核活動。

本次驗證由總公司於5月5日率先啟動，揭開台灣港群驗證序幕，經全球最大驗證集團BSI(英國標準協會)組成專業稽核團隊，展開為期多日的嚴謹審查作業，依序完成高雄分公司(高雄、安平、布袋、馬公港)、基隆分公司(基隆、臺北、蘇澳港)、台中分公司，以及花蓮分公司審查，最終全數皆以亮麗成績順利通過驗證。

▲ISOCNS 45001證書授證典禮合照，由港務公司王錦榮總經理率總公司一級單位主管暨各分公司代表與高雄市勞動檢查處林信興副處長、BSI簡慧伶協理共同合影。（圖／港務公司）

王錦榮總經理會中表示，感謝全體員工秉持職業安全衛生系統持續改善精神，共同促成此次再度通過ISO/CNS 45001雙系統重新驗證的成果，作為港口經營管理者，港務公司致力提供員工一個安全與健康的工作環境，此次驗證順利通過，是對公司長期推動職安衛工作的肯定，更是邁向永續發展的重要里程碑，未來港務公司將持續滾動性檢討及改善，積極推廣職場健康與安全的預防觀念給全體員工、承攬廠商及港區工作者，全面提升安全衛生知識與意識，打造「港區安全、員工安家、業者安心」的工作環境，並將健康管理融合公司營運，成為幸福、永續的優質企業標竿！

港務公司持續尋求各項精進作為，在安全面，深入各港進行港區在建工程全生命週期職安衛總健檢，從預算編列、規劃設計、監造施工、履約管理等，全面檢視工程職安衛管理，以提升港區工程的安全及管理品質，並辦理安全衛生宣導及工安觀摩等活動，深化各成員職安意識。

另在健康面，除提供醫療服務網絡、辦理多元健康促進課程，如飲食衛教、體適能檢測、瑜珈課程等外，同時注重員工精神及心理層面，透過辦理多場次的健康舒壓等實作練習課程，達到員工舒壓之目的，並設立舒壓室，提供員工心靈穩定及心理諮詢等諸多職場安全衛生管理之具體績效，獲得BSI稽核團隊給予正面肯定及評價。