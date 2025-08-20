ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台北自動化展德國館規模成長16%　18家德商展示智慧製造新技術

▲2025台北自動化展德國館規模成長16%，行政院長榮泰(左四)參觀德國館。（圖／德經處提供）

記者張佩芬／台北報導

2025台北國際自動化工業大展今(20)日起於南港展覽館盛大登場，為期四天，展示最新自動化設備與尖端技術。今年德國館集結18家知名德商，規模擴大至58個攤位(522㎡)，較去年成長約16%，並為全展唯一的國家館。

參展企業將呈現涵蓋工業自動化、機器人、工業通訊與軟體、五金工具、廠房設備及工具機等領域的最新技術，讓觀展者深入了解德國在工業4.0與智慧製造上的創新實力。此外，德經處於8月20日舉辦「德經處產業專題交流會」，並且在8月21日至22日在德國館現場舉辦兩場專場演講，探討半導體、自動化與航太產業的跨界創新與未來趨勢。

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士表示：隨著工業4.0與智慧製造持續深化，德國企業憑藉創新自動化技術，積極應對資源有限、人口老化與勞動力短缺等挑戰。

▲今年德國館集結18家知名德商，規模擴大至58個攤位（522㎡），較去年成長約16%，並為全展唯一的國家館。（圖／德經處提供）

今年擴大的德國館集結18家參展商、58個攤位，是全展唯一國家館，充分展現德國在智慧製造與跨產業解決方案的優勢。也規劃產業專題交流會及兩場專場演講，聚焦半導體、自動化及航太產業的最新發展。

台灣作為全球半導體供應鏈的重要樞紐，與德國在智慧製造領域高度互補。期待透過本次展覽，深化德台企業合作，共同推動製造業創新升級，並開創更多雙邊貿易與技術交流的新契機。

為促進德台產業交流，德國經濟辦事處將於8月20日晚間攜手本次活動贊助夥伴ADVANT Beiten，在台北六福萬怡酒店舉辦「德經處產業專題交流會：自動化於航太與人工智慧產業之應用」，邀請德台專家分享產業趨勢並提供交流平台。

另8月21日與22日下午，德國館將於展場舉辦兩場「德國智造聚焦日」專場活動，主題分別聚焦於半導體與自動化技術的跨界應用，以及自動化如何推動未來航空製造的轉型升級。活動結束後，德國館並將舉辦傳統 Happy Hours，提供經典德國啤酒，為與會來賓創造輕鬆交流、激發合作火花的機會。

2025台北國際自動化工業大展，德國館的18家展商包括：台灣巴魯夫有限公司(K304)；科銓有限公司(J331)；迦南通信工業股份有限公司(J429)；德瑞孚股份有限公司(K302)；伊特東亞區有限公司(J330)；台灣萊默耳有限公司 (J327)；廣生科技有限公司 (J218)；德商美最時貿易股份有限公司(台灣分公司) (K303)；台灣米銥有限公司 (K308)；歐度(香港)貿易有限公司(J433)；菲尼克斯有限公司 (J318)；皕像科技有限公司(J232)；Precitec Asia Ltd. (K202)；馬路科技顧問有限公司(J326)；施密特科技(J228)；台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司(J431)；維世科(香港)有限公司(K401)；台灣旺科股份有限公司(K206)。

欲知更多展會資訊，可聯繫黃品超先生。
電話：+886-2-7735-7529電子郵件：huang.pinchao@taiwan.ahk.de

