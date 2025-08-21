拿假發票逃漏房地合一稅2處漏餡被抓到　連補帶罰慘噴135萬

▲房屋買賣示意照，非指當人。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

弄巧成拙！北區國稅局指出，近期查獲有民眾小張（化名）拿假造的房屋修繕發票抵減房屋買賣所得，但因國稅局揪出2大疑點，被查到漏報房地合一稅的事實，連補帶罰共噴135萬元，稅務人員指出，「小張原始申報的房地合一所得只有120萬元，補罰金額高出原申報額。」

國稅局表示，小張是在去年2月出售持有未滿2年的房地，申報房地合一所得稅課稅所得120萬元，按稅率45％計算應納稅額為54萬元，已完成報繳。

國稅局查核時發現2大疑點，認為小張的房地合一稅申報「不對勁」，第1、小張列報房屋裝修費的統一發票，為關係人老黃（化名）經營的公司所開立，且這間公司經營的營業項目，與房屋修繕無關。

第2、國稅局查出，買方實地看屋時，現場無進行裝修或更新衛浴等設備，且委託銷售契約載明標的物現況於持有期間並未更新，與報價單修繕項目不符。

北區國稅局因此核認小張涉有故意虛報費用短（漏）報房地交易所得，除剔除費用150萬元，補徵所漏稅額67.5萬元外，並依所得稅法第108條之2第2項規定，處一倍之罰鍰67.5萬元，連補帶罰共135萬元，比原申報所得額120萬元高出15萬元。

國稅局提醒納稅人，房屋持有期間如有修繕或改良時，應取得並保存修繕合約、修繕項目明細表、合法憑證、付款金流及修繕前後照片，以利於報繳個人房地合一所得稅時，據實申報減除相關成本及費用。

另外，申報房地合一所得稅時如無修繕事實，切勿心存僥倖，以不實憑證列報成本費用，如有申報錯誤的情形，在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，可依稅捐稽徵法第48條之1規定，自動補報並補繳應納稅款及加計利息，免予處罰。