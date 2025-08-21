ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

拿假發票逃漏房地合一稅2處漏餡被抓到　連補帶罰慘噴135萬

▲房屋買賣示意照，非指當人。（圖／記者陳筱惠攝）

▲房屋買賣示意照，非指當人。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

弄巧成拙！北區國稅局指出，近期查獲有民眾小張（化名）拿假造的房屋修繕發票抵減房屋買賣所得，但因國稅局揪出2大疑點，被查到漏報房地合一稅的事實，連補帶罰共噴135萬元，稅務人員指出，「小張原始申報的房地合一所得只有120萬元，補罰金額高出原申報額。」

國稅局表示，小張是在去年2月出售持有未滿2年的房地，申報房地合一所得稅課稅所得120萬元，按稅率45％計算應納稅額為54萬元，已完成報繳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國稅局查核時發現2大疑點，認為小張的房地合一稅申報「不對勁」，第1、小張列報房屋裝修費的統一發票，為關係人老黃（化名）經營的公司所開立，且這間公司經營的營業項目，與房屋修繕無關。

第2、國稅局查出，買方實地看屋時，現場無進行裝修或更新衛浴等設備，且委託銷售契約載明標的物現況於持有期間並未更新，與報價單修繕項目不符。

北區國稅局因此核認小張涉有故意虛報費用短（漏）報房地交易所得，除剔除費用150萬元，補徵所漏稅額67.5萬元外，並依所得稅法第108條之2第2項規定，處一倍之罰鍰67.5萬元，連補帶罰共135萬元，比原申報所得額120萬元高出15萬元。

國稅局提醒納稅人，房屋持有期間如有修繕或改良時，應取得並保存修繕合約、修繕項目明細表、合法憑證、付款金流及修繕前後照片，以利於報繳個人房地合一所得稅時，據實申報減除相關成本及費用。

另外，申報房地合一所得稅時如無修繕事實，切勿心存僥倖，以不實憑證列報成本費用，如有申報錯誤的情形，在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，可依稅捐稽徵法第48條之1規定，自動補報並補繳應納稅款及加計利息，免予處罰。

關鍵字： 查稅手法房地合一稅國稅局漏報補罰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

推薦閱讀

谷月涵喊「年底有上漲空間」台股殺逾636點　法人曝短線支撐力道

谷月涵喊「年底有上漲空間」台股殺逾636點　法人曝短線支撐力道

「台灣先生」谷月涵向外指年底前台股還有上漲空間，不過台股今（20）日開低走低，一度大跌636點，華南投顧董事長呂仁傑認為，台股自從低點漲上來，已經漲了7千多點，獲利了結賣壓順勢出籠無可厚非，加上台指期將在今日結算，才會造成今日漲多拉回，短線可觀察23700點近期外資大量買進區支撐力道。

2025-08-20 11:59
台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

玻纖大廠台玻（1802）昨（19）日公告，台玻總裁林伯實夫人徐莉玲申轉持股400張，若昨以昨日收盤價35.95元計算，初估可套現1438萬元，轉讓後持股大約2010張，受到申讓消息衝擊，今（20）日台玻股價以34.25元開出後，就摜壓到32.4元跌停價位，隨後跌停打開，截至上午10點左右成交量爆逾4萬張。

2025-08-20 10:00
PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

AI伺服器出貨成長力道強勁，帶動PCB上游材料，玻纖布富喬（1815）、銅箔金居（8358）股價都飆上天價，富喬上攻83.1元、金居衝高190.5元，由於股價短線急漲，同步被列為警示股，金居連續兩天回檔，今（20）日盤中跌幅逾9%，最低來到152元，而富喬除了分盤交易，也傳出大股東申請持股，股價摜壓65.7元跌停價位。

2025-08-20 10:47
台積電腳軟！權值股殺盤湧入　台股重挫355點失守2萬4

台積電腳軟！權值股殺盤湧入　台股重挫355點失守2萬4

受到美國政府有意以「補貼換入股」的消息影響，權值股台積電今（20）日盤中股價下跌逾35元至1155元，跌幅2.95%，同屬權值股的鴻海（2317）、聯發科（2454）全都走弱，加權指數開盤不到20分鐘狂殺355.03點，退至23998.47點，失守24000點整數關卡。

2025-08-20 09:24
川普政府「補貼換入股」　台積電回應來了

川普政府「補貼換入股」　台積電回應來了

美國政府考慮進一步擴大「補貼換股權」的政策，據外媒20日引述兩名知情人士消息指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正研究，是否讓聯邦政府入股那些依《晶片法案》獲得資助的企業，其中就包括台積電（2330），對此今日公司回應，不回答假設性議題。

2025-08-20 11:21
台積電上半年員工分紅近456億「年增逾6成」　平均每人領65萬元

台積電上半年員工分紅近456億「年增逾6成」　平均每人領65萬元

晶圓代工龍頭台積電（2330）繳出亮眼成績單，今年上半年稅後純益達7598.3億元，年增60.5%，每股盈餘（EPS）29.3元。隨著獲利逐季成長，員工分紅金額同步攀升，上半年共提列員工酬勞455.9億元，較去年同期大增61%，平均每名員工可分得逾65萬元。

2025-08-20 10:18
拿假發票逃漏房地合一稅2處漏餡被抓到　連補帶罰慘噴135萬

拿假發票逃漏房地合一稅2處漏餡被抓到　連補帶罰慘噴135萬

弄巧成拙！北區國稅局指出，近期查獲有民眾小張（化名）拿假造的房屋修繕發票抵減房屋買賣所得，但因國稅局揪出2大疑點，被查到漏報房地合一稅的事實，連補帶罰共噴135萬元，稅務人員指出，「小張原始申報的房地合一所得只有120萬元，補罰金額高出原申報額。」

2025-08-21 00:02
新青安7月受理件數跌破4千件　華銀逾11家分行受理成績抱蛋

新青安7月受理件數跌破4千件　華銀逾11家分行受理成績抱蛋

新青安愈來愈難貸。雖然央行、財政部等政府單位都發出聲明指沒有限制新青安貸款政策，但財政部統計，今年7月八大行庫受理新青安件數退至3865件，失守4千件大關，金額降至326.16億元，為開辦以來單月第3低水準，僅次於今年1、2月的成績。其中華南銀行全台185家分行中有至少11家分行受理件數抱蛋，再受爭議。

2025-08-20 21:56
郭智輝喊新台幣兌美元「希望維持31元」　央行急發聲消毒

郭智輝喊新台幣兌美元「希望維持31元」　央行急發聲消毒

經濟部長郭智輝今（20）日在立法院經濟委員會上脫口說出「經濟部已與央行討論，希望匯價不要波動太大，且能維持過去6年平均匯價31元」，央行晚間急發聲明消毒，指郭智輝是在反映業者意見，並強調「事實上，新台幣匯率係由外匯市場供需決定。」

2025-08-20 20:24
快訊／台股重挫728點亞股最弱　金管會拋關鍵數據提振士氣

快訊／台股重挫728點亞股最弱　金管會拋關鍵數據提振士氣

面對台股今（20）日重挫728點，金管會傍晚提供3大數據給各界參考，赫見台股跌幅在陸股、日韓星港等多國股市中表現最弱，不過金管會指出，上市櫃公司至114年7月底本益比18.89倍，現金殖利率達2.82%(加計股票股利為2.90%)，仍具優勢。

2025-08-20 17:48

讀者迴響

熱門新聞

川普到處喬事刷存在感　謝金河：中國悶聲發大財

即／川普政府想補貼換入股！台積電ADR重挫2.97％

堅持買3檔股票！台股「近1年漲18%」老爸卻賠慘

郭智輝喊新台幣兌美元「希望維持31元」　央行急發聲消毒

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

三商壽傳出售！　彭博：財顧啟動市場詢價

拿假發票逃漏房地合一稅2處漏餡被抓到　連補帶罰慘噴135萬

眾股皆睡「聯電獨自放量漲」！這檔「聯家軍」飆漲停

外資砍倉台股626億元　永豐金、台積電、宏達電居賣超前三大

台股下跌被套牢　一票入住「台積電12F山景套房」崩潰

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366