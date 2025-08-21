郭智輝喊新台幣匯價31元　經部滅火還原現場對話

▲經濟部部長郭智輝（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

經濟部長郭智輝在立法院遭指脫口「希望新台幣匯價維持31元」，相關言論遭炎上，經濟部今（21）日一早發聲明嚴正澄清，「郭部長昨日於立法院答詢時已明確向委員說明不能操縱匯率。」不過經濟部附上現場原文對話。

經濟部指出，有關匯率數字的討論，係部長向委員說明過去六年新台幣兌美元平均水準約為31元，僅是反映部分業者對匯率回穩的期待，並非提出政策建議或所謂喊目標價。部分媒體以標題影射「部長希望央行操縱匯率」一事，完全與事實不符。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經濟部重申，新台幣匯率由外匯市場供需決定，因應匯率波動對企業營運帶來的挑戰，經濟部已啟動「協助產業因應匯率變化任務小組」將持續協助產業降低匯率及營運風險。

經濟部一早附上郭智輝現場逐字文：

邱志偉委員

當然天災的部分我們有這個災後重建條例來處理，但是匯率跟關稅可操之在我嗎

部長

報告委員 我個人認為 就我過去的經驗來看 匯率是可以在某一個部分

某一個狀況之下

邱志偉委員

可操之在己？就是我們用政策可以去做調控

部長

匯率我們是可以處理

邱志偉委員

關稅是非可控的

部長

關稅是非可控的

邱志偉委員

操之在他

部長

但是現在我們坦白講 我們已經知道暫定的關稅是20加N，所以就這樣的一個情況之下，我們先面對這個最壞的狀況嘛，我們在談只有更好不會更差 所以就20加N的時候 現在經濟部就就20加N 這樣的情況之下 我們如何協助這一些中小企業 他們能夠面對這樣的一個困境，所以我們第一個先解決匯率的問題

邱志偉委員

所以匯率你覺得哪一種匯率水準才是符合業界的期待

部長

我們現在的匯率 我們大概中小企業 他們比較擔心的是日本跟韓國

所以我們的匯率不是只有自己盯美國 而是要去考慮到整個動態環境

邱志偉委員

您也是央行理事對不對

部長

我是央行理事

邱志偉委員

對啊你們在這個相關的會議討論的時候 也可以跟這個央行的總裁建議

部長

我有 我會跟中央銀行的總裁 我們會來討論 怎麼樣子讓到未來 其實我跟委員報告 我們所瞭解的這是關稅的部分 應該會在未來三個月裡面談完

邱志偉委員

談完就是有一個最終的關稅稅率 最終的

部長

對 但是呢 這個會影響的波瀾…

邱志偉委員

是比較好的結果

部長

大概六個月，所以我們現在也在討論怎麼樣讓台灣的匯率 從現在一直到農曆年前可以是穩定的，不會vibration太大，這樣子的話，

我們台灣的企業韌性是非常強。

邱志偉委員

目前的匯率可以嗎 你覺得維持在目前的匯率水準

部長

現在30.23 所以現在的匯率應該是，業者來講說…

邱志偉委員

是不是到31到32

部長

一般來講就過去6年 過去6年的平均值是31

邱志偉委員

所以應該如果回到過去6年平均的這個水平會比較好

部長

哇，那就太棒了

邱志偉委員

那又回到你所說的，這是可操是在我的？是可操是在央行的相關的匯率政策，所以你做央行…

部長

我們不能操縱匯率

邱志偉委員

你可以做宏觀調控不是操縱 宏觀調控 操縱跟宏觀調控是不一樣

部長

謝謝委員的指教，這個部分…

邱志偉委員

因為你說是31是比較合理的

部長

我們來努力

邱志偉委員

我們往最棒的狀況去調整

部長

這個市場裡面我們比較怕的是「禿鷹跟預期心理」，因為我們在上半年我們其實出招蠻多的，所以這個會有人預期 說那你這樣的這個要換 台幣就會升值 那大家如果說讓那個 大家都在那裏等的話，怕他崩掉

邱志偉委員

所以我剛綜合一下，關稅在六個月之內-三個月之內會有一個最終的稅率出來，然後我們希望在未來六個月，這個我們的匯率維持一定的水準。

部長

對

邱志偉委員

維持有競爭力的水準

部長

這個關一定可以過

邱志偉委員

我們目標是到31，就是過去六年的平均稅率，這是我們最棒的狀況