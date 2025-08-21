永慶加盟四品牌中區經管會動員彰化加盟店　募428袋血送暖

▲永慶加盟四品牌中區經管會前進彰化，動員區域近30間店夥伴捐血做公益。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

由彰化縣彰化市公所、彰化縣彰化市民代表會與永慶慈善基金會主辦，彰化縣不動產仲介經紀商業同業公會及永慶房產集團加盟四品牌中區經管會協辦的「捐熱血 分享愛」公益活動，8月14日於彰化市公所前廣場舉行，吸引大量民眾熱情參與，讓血庫進帳超乎預期的428包熱血。

捐血活動串聯永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產全彰化近30家加盟店共同響應，展現回饋在地公益的行動力。彰化市長林世賢也親自出席、感謝永慶集團的積極參與，讓社會充滿溫暖與正向力量。

▲上百位民眾耐心排隊、等待捐血，永慶集團搭設的帳篷，成功為民眾遮蔽炎熱太陽。

▲不只熱血民眾(圖中)清晨就到場排隊等捐血，彰化縣不動產仲介經紀商業同業公會理事長謝孝震(圖右)也現身力挺。

值得一提的，活動當天清晨五點，就有熱血民眾到場排隊，活動尚未開始前，現場排隊人數即突破160人，顯見地方民眾的愛心充沛。也因為民眾踴躍參與，加上現場空間有限，原先僅安排一輛捐血車，隨著人潮湧入，不到一小時即爆滿，永慶不動產中區經管會北彰化戰區長童元鋙緊急聯繫彰化捐血站，協調加開捐血點，滿足民眾捐血意願。

童元鋙表示，去年捐血活動在南彰化員林火車站舉辦，今年特別選在北彰化市公所前廣場，南北輪流，就是希望各地民眾都能參與！很開心參與人數、募集血袋雙雙遠超預期，我們會繼續努力，明年尋找更大場地，讓更多人有機會參與愛心行動。

有巢氏房屋中區經管會和美秀水戰區長陳柏獻指出，此次活動能順利舉辦，要感謝彰化市公所、市民代表陳文賓與彰化區加盟店的齊心合作，加上我們準備了價值數十萬元的全聯禮券，以「捐250cc即贈500元、捐500cc即贈1000元」號召民眾捐血，讓血袋募集達成率直逼160%，從原先目標270袋，到最終募集到428袋，讓所有工作人員感到開心。

同為有巢氏房屋南彰化戰區長黃麗滿也表示，除了要感謝捐血民眾，永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋和台慶不動產夥伴不僅一大早就來工作，也是頂著大太陽跟民眾一起排隊、等待捐血，真的很感謝大家的善舉和付出。

永慶房產集團不只致力於提供誠實、專業的房地產買賣服務，更積極結合企業力量與在地資源，擴大公益行動的深度與廣度，從贊助學校體育發展、扶助弱勢與偏鄉，到淨灘、捐血等活動，持續用實際行動回饋社會。未來也將攜手更多夥伴，把正向能量傳遞至每個角落，為社會注入更多溫暖與希望。

