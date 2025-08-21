債蛙轉向！Fed降息難料長天期款續退潮　短債ETF吸人氣

▲Fed降息之路不確定，短債吸引人氣。（圖／路透）

記者巫彩蓮／綜合報導

根據集保中心最新公布的債券ETF受益人數統計，近一周債券ETF(不含槓反型與主動型)受益人數減少138人，總人數來到188萬5960人，其中以長天期債ETF減’少1169人最多，短天期債ETF則最受青睞，周增989人，而若以今年來人數增減來看，也以短天期債ETF增加4萬8668人最多，可見在今年聯準會降息節奏難料下，可見同樣能提供穩健收益，但存續期間短，對利率敏感度較低、波動較小的短天期債ETF吸引投資者注意。

群益投信債券ETF研究團隊表示，儘管最新公布的美國CPI數據符合市場預期，令市場對於聯準 會9月降息的期望升溫，不過接下來降息的速度與力道仍難預料，債市投資上不宜過度壓住激進路徑，建議現階段可布局於利率敏感度較低，並且同樣能提供收益的短天期債券來因應多變的利率環境。其中，短天期投等債ETF因投資門檻明顯友善，也因持有一籃子債券標的而有助分散單一持債風險，是投資人可考慮採用的投資方式。若是從資產品質、收益水準、天期等重點面向來看，將ESG作為選債準則之一的0-5年期短天期BBB投等債ETF是現階段投資人既想存債，又期望穩健抗震的優先考量標的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

群益ESG投等債0-5(00985B)經理人謝明志表示，自去年9月聯準會首次降息以來，截至目前為止，資金前往國庫券、投等債配置，若再從存續期間來看，短天期債尤為吸金，可見在政策不確定性猶存下，短天期投等債因具備資產品質、穩健收益以及波動較小等優勢而獲青睞，透過相關ETF適度配置有助為投資組合帶來抗震增益的投資效果。

