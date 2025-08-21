行政院通過《企併法》修正案　安永點名4類中小企業升級受惠

▲安永會計師認為，政院版《企業併購法》修正草案對中小企業升級有利。圖為行政院外觀。（圖／行政院提供）

記者陳瑩欣／台北報導

行政院通過的《企業併購法》修正草案，新增股份轉換租稅措施。依規定，符合一定條件之股份轉換所產生的證券交易所得，可選擇暫不計入當年度基本所得額，待未來實際轉讓時再行申報課稅。安永聯合會計師事務所指出，此舉有助落實鼓勵產業資源整合，提升企業組織效能，4類規模不足的中小企業有望升級受惠。



台灣許多傳統產業中小型企業如工具機、模具、塑膠製品及電子材料等，長期面臨規模不足、高階產品技術無法抗衡日韓及中低階產品難以與中國廠商競爭，再加上關稅的衝擊，導致業績衰退與成長瓶頸。這樣的挑戰確實亟需突破轉型。面臨此情況，組成產業控股公司確實可能是一帖良方。透過控股架構整合人力、財務、技術與品牌資源，中小企業可形成規模經濟，提升整體研發能力與市場競爭力，有助於克服分散經營和資源不足的問題。



安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師孫孝文建議，對於一些重資產型的中小企業而言，股份移轉是否屬於《所得稅法》第四條之四第三項規範的股權交易範圍，進而需立即承擔稅負，仍有疑義，若涉及房地合一稅之適用，企業可能仍須即刻繳納稅款，恐導致修法原意未能充分發揮。此部分建議主管機關再進一步研議。



此外，依規定收購公司須經認定為「產業控股公司」，建議主管部會在訂定標準時，應兼顧中小企業規模與產業實際經營情況。特別是近一兩年部分企業營運波動幅度較大，應將此因素納入考量，以利政策更具彈性與可行性。