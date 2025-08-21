統一攜中信推出uniopen聯名卡　董座羅智先：對內、對外都是新的連結

▲統一攜中信推出uniopen聯名卡。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

統一企業集團（1216）今日攜手中國信託商業銀行推出「中國信託uniopen聯名卡」，以「生活品牌」為核心，串聯統一集團旗下30個關係企業品牌，涵蓋超商、百貨、美妝、美體健身、餐飲、量販、加油站、電商與外送平台等產業，並結合OPENPOINT點數運用，跨品牌、海內外消費多元回饋，融入消費者各式生活場景，成為消費者日常生活中最實用方便的信用卡。

統一集團董事長羅智先對此指出，這張聯名卡不只是一張信用卡或一張金融的支付工具，它更是一個連結，對統一來說，它連結過去所有集團的活動及資源，要把各個單位融入這個平台是一個龐大的工程，預料過程中會產生許多火花。

羅智先也說，對外來說，這張卡也開啟了一個新的連結，讓大家可以更認識統一集團以及統一所提供的各項服務，最終目標是希望因應消費者自由時間變多趨勢，能夠主動為消費者提供更多服務，來協助處理生活中的各種事務。

至於近期開幕的新百貨DREAM PLAZA，羅智先則說，目前消費者的反應給了統一很大的鼓勵，讓他們知道之後要怎樣來優化商場營運。至於未來拓點的目標，他則說，目前不及著拓點，因為DREAM PLAZA也算是統一的新嘗試，希望來持續探索新的機會，對於統一集團來說，擴點以及進步是他們的天職。

談到昨日宣布的響應無糖飲料免徵貨物稅規定降價，羅智先則說，這是很簡單的算術，只是把政府徵收的貨物稅還稅於民，只是如果覺得一元無感，他則認為這是依照政府政策執行，覺得不夠可能就要去跟政府反映。

統一企業集團「中國信託uniopen聯名卡」卡面由統一企業集團專業團隊設計，鈦金卡為典雅簡約的白銀彩虹卡，世界卡為內斂大器的霧黑金鑽卡，統一企業集團積極發展「uniopen」會員生活圈，自2024年12月推出「uniopen」全新數位生活平台，今年7月1日起將OPENPOINT會員升級為uniopen會員，整合集團會員、點數及支付等核心功能，為消費者帶來數位生活全新體驗，8月21日最新上市的統一企業集團「中國信託uniopen聯名卡」，線上線下使用通路回饋最廣，以多元生活品牌、便利的支付方式滿足消費者日常需求。

「中國信託uniopen聯名卡」即日起至今年12月31日止，申辦核卡通過後30天內，持卡者不限通路、不限金額任刷一筆交易，新戶即享500點OPENPOINT(前一年內未持有中信信用卡正卡者)、首次申辦新卡則贈100點OPENPOINT(新戶與新卡禮不累贈)，於全通路消費加贈1% OPENPOINT點數無上限，統一企業集團通路再加碼回饋2%(每月上限500點) ，累計可享OPENPOINT3 %回饋。

此外，8月21日至9月30日期間於中國信託銀行APP uniopen聯名卡友專區領取專屬優惠券，還可再享跨集團通路消費加碼OPENPOINT點數回饋，每消費1個品牌再加碼1%，最高加碼4%(每月上限500點) ，累計最高達7%回饋。icash Pay新戶綁定聯名卡(愛金卡版)享加碼筆筆5%回饋；海外實體商店消費享最高3% 點數回饋無上限，指定國家日本、韓國、泰國、越南及菲律賓領券再加碼8%(每月上限500點)，多元消費快速累點，世界卡再享機場接送、機場貴賓室等尊榮禮遇。