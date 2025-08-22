ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

軍公教明年不調薪「怕社會觀感不佳」！公務員氣炸：連3%都不給

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲軍公教明年不調薪。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

行政院會昨（21日）討論115年度中央政府總預算案，近4年已連續加薪3次的軍公教，確定明年不加薪，明年預計舉債近4000億，一旦加薪，恐造成社會觀感不佳。消息引爆全網怒火，「爛死了，都能舉債搞那麼多事情了，還在乎什麼社會觀感嗎」、「軍公教待遇已經夠慘了，還不調薪。」

行政院長卓榮泰表示，立法院日前修正《財政收支劃分法》，中央需額外撥付4165億元給地方，迫使中央財源大幅減少，為了順利編製明年度中央政府總預算，還需要舉債約4000億元，財政壓力極大的情況下，難以再增加軍公教加薪的經費。

此外，暫時性關稅20%政策疊加效應，使傳統產業面臨寒冬，業者恐面臨無薪假，甚至直接關廠。在這種情況下，若軍公教人員明年再度加薪，恐引發社會觀感不佳。

消息曝光，大批網友罵翻，「可憐，公務員連乞丐3%都沒有」、「一直把公務員往外推，嫌票太多嗎」、「關稅跟我們什麼關係，我們造成的嗎？只要個3%都不給，真的當我們乞丐」、「軍公教是什麼很低賤的人嗎」、「順帶一提，基本工資每年調，且平均調幅遠大於3%，觀感超佳」、「花2兆去弄風車，不肯幫可悲乞丐薪水的公務員加薪」、「沒關係，給我香蕉我就繼續當猴子，823補刀」、「3%每個月加不到2000，講的好像加很多一樣」。

