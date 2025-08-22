美股科技股震盪　法人：布局AI基建「四大關鍵趨勢」助攻

▲美國科技股震盪，法人建議可布局多重收益基金。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

全球股市震盪不斷，標普500指數、那斯達克指數連日下挫，市場擔憂股市進入週期翻轉，國泰投信指出，今年以來投資難度明顯提升，但美國總統川普核心理念不變，主要想藉由各項政策推動全球資金加速流向美國，在關稅談判出爐後也可見投資美國已成為市場熱潮，另AI發展趨勢明確，半導體產業受惠顯著，成為資金追逐焦點。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，觀察近期投資環境，可歸納出四大關鍵趨勢。首先，全球資金明顯移向美國，企業擴大投資動能強勁，半導體與AI基礎建設成為焦點。其次，通膨風險逐步受控，美國CPI與核心CPI年增率回落，聯準會具備降息空間，有助於支撐經濟與市場表現。第三，AI發展趨勢明確，科技股動能強勁，半導體產業尤為受惠。最後，全球經濟展望轉趨樂觀，貿易談判進展順利，製造業拉貨動能回升，整體市場氛圍正面。

范姜佩瑩補充，目前美國經濟表現仍屬穩健，但預期第四季受關稅影響，實質消費力道可能下滑，產業分化情況將加劇。面對此一挑戰，聯準會預計採取溫和降息步調，有望對景氣提供下檔支撐。在此環境下，主動式基金具備靈活調整優勢，能因應市場變化，精選具題材與成長潛力的標的，協助投資人掌握波動中的機會，提升資產配置的彈性與效率。



