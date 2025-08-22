ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

東森自然美「上半年營收破10億」　淨利激增136%

▲東森自然美上半年財報亮眼。（圖／東森自然美，下同）

▲東森自然美上半年財報亮眼。（圖／東森自然美，下同）

生活中心／綜合報導

亞洲知名上市美容護膚品牌東森自然美集團（港股代號：00157）公布 2025 年上半年財報，營收突破2.6億港元（約新台幣10億1663萬2500元），年增70%；淨利達1100萬港元，激增136%，多項核心數據創下歷史同期新高，展現品牌強勁的成長動能。

報告顯示，中國大陸市場依舊是最大引擎，上半年營收達2.2億港元，成長幅度超過一倍。其中，加盟模式營收超過 2 億港元，年增率達115%，並新增展店237家，帶動門店網絡快速擴張。直营（含專櫃）營收1300萬港元，成長112%；代理商渠道則爆發性成長至3500萬港元，年增率高達2420%，顯示渠道下沉與市場滲透效果顯著。

▲東森自然美上半年財報亮眼。（圖／東森自然美，下同）

東森自然美強調，業績成長並非偶然，而是源於品牌 54 年積累與戰略推進。自2024年起，公司啟動「AI 科技 · 美業 · 全健康」發展藍圖，從單一護膚轉向美業生態整合。今年以來，在集團行政總裁鄭吉崇帶領下，引入代理商展店模式，結合「標準化運營 + 全鏈路支持」，推動加盟體系高速擴張。

在業務多元化上，除美妝與AI儀器外，保健食品板塊營收達2800萬港元，成長110%，成為「全健康」戰略亮點。集團指出，產品緊扣「內外兼養」需求，並透過場景整合形成消費閉環，獲市場高度認可。

目前，東森自然美已在全球建立逾2000家門店，規模化效應不僅提升品牌滲透率，也降低營運成本，進一步鞏固市場地位。

▲東森自然美上半年財報亮眼。（圖／東森自然美，下同）

面對競爭激烈的美妝市場，公司憑藉清晰戰略、產品創新及完善渠道布局，成功抓住「科技護膚」與「健康消費」趨勢，市場份額持續提升。業界分析指出，行業正處於洗牌期，缺乏競爭力的品牌逐步出清，頭部企業迎來「強者恆強」的發展契機。

東森自然美表示，未來將持續深化「AI科技 · 美業 · 全健康」戰略，在消費復甦與行業升級的雙重利好下，進一步擴大領先優勢。作為國人自主創立的生物科技品牌，集團將以全產業鏈生態模式，推動亞洲美容護膚產業走向規模化、科技化與健康化的新階段。

▲東森自然美上半年財報亮眼。（圖／東森自然美，下同）

關鍵字： 東森自然美美容品牌營收增長亞洲市場健康消費

