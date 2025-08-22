中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！9／5沒領充公

▲114年3、4月期統一發票有3位中千萬發票的民眾尚未領獎，該期發票將於今年9月5日截止兌獎，期限前未領獎全數將充公入國庫。（圖／黃耀徵攝）

文／CTWANT

幸運兒是你嗎？114年3、4月期統一發票有3張千萬特別獎尚未有人出面領取，財政部提醒，本期中獎者務必在9月5日截止前完成領獎手續，否則屆時大獎將逾期作廢，獎金也將全部充公入國庫。

1000萬元特別獎：

●App Store，訂閱費260元（台北市信義區）。

●MOS BURGER，食品等共270元（台中市南區三民西路212號、214號1、2樓）。

●Hi-Life萊爾富，飲品39元（高雄市大社區金龍路120號）。

114年3、4月期統一發票獎號於5月25日公布，千萬特別獎號碼為「64557267」，200萬特獎號碼為「64808075」，頭獎3組分別是「04322277、07903676 、98883497」，8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元；末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元；末6位相同得1萬元；末5位相同得4千元；末4位相同得1千元；末3位相同得200元。

而財政部提醒，114年3、4月期統一發票的領獎期間只到114年9月5日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

