看旺輝達財報！9家華爾街投行升目標價　上看194美元

記者陳瑩欣／綜合報導

輝達（NVIDIA）將於 8 月 27 日（美國時間）發布季度收益報告，分析師預計，輝達下周將公佈季度營收再創2位數成長，多家華爾街投行提高了對該晶片製造商股票的預期。

根據《彭博》報導，本周至少有9位分析師調高了輝達12個月目標價上看194美元；輝達在美股周五以上漲3.01美元或1.72%、177.9美元作收，這一水準意味著該公司股價還有9%的上漲空間。

《彭博》報導，Zacks Investment Management 客戶投資組合經理 Brian Mulberry 表示，「你看到的是，人們普遍認為輝達的成長趨勢非常穩健。」

鑑於輝達股票在標準普爾500指數中的權重（它是最大的成分股）及其在人工智慧領域的重要性，長期以來，華爾街分析師和投資者都對輝達寄予厚望。

到目前為止，外界看好輝達財報，因為包括Meta Platforms Inc.、微軟公司、Alphabet Inc.和亞馬遜公司在內的大型科技公司已承諾增加數十億美元的資本支出；輝達約40%的收入來自這4家公司，因此它很可能成為主要受益者。

儘管圍繞輝達在中國的銷售能力仍存在疑問，但「根據華爾街的模型，中國市場的風險已經降低，我們的目標是讓中國市場在NVIDA的平台上發展。」

以CJ Muse為首的Cantor Fitzgerald分析師在8月18日的一份報告中寫道，該分析師將NVDA的目標價從200美元上調至240美元。

本周其他上調英偉達目標價的公司包括Wedbush、KeyBanc、瑞銀、摩根士丹利和Susquehanna。《彭博社》彙編的數據顯示，近90%關注輝達的分析師給予其股票「買入」評級。

當然，過高的預期意味著輝達的任何失誤都可能引發拋售，從而影響整個市場。



