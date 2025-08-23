郭智輝請辭經長　童子賢：替他抱屈、遭受公私不分的批評

▲和碩科技董事長童子賢。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

政院啟動內閣人事調整，行政院秘書長龔明鑫擬轉任經濟部長，和碩董事長童子賢今天表示，若政府決心要維持台灣在AI、晶片優勢，他建議人才、法規與能源這3項要做好，也讚許龔明鑫對經濟發展議題熟稔。至於經濟部長郭智輝請辭，童子賢替他抱屈，認為郭智輝遭受公私不分批評與誤會，直呼「郭部長辛苦了。」

核三重啟公投今天投開票，童子賢上午前往天母國小投票前接受媒體採訪，做以上表示。 行政院內閣人事異動，傳出龔明鑫擬接掌經濟部，童子賢表示，龔明鑫原本就長期在經濟領域，曾擔任學者，也執掌過智庫，並且曾在國發會、行政院擔任祕書長，若轉任經濟部，相信龔明鑫對台灣的經濟發展議題非常熟悉。

童子賢認為，台灣目前要面對內、外部挑戰，從內部來看，政府如果決心要在人工智慧（AI）、晶片方面維持台灣優勢，人才、法規與能源這3項一定要做好。 他以法規為例，7、8年前為了大力推展太陽能光電，放棄做環評，在法規上「開了很大一個洞」，造成現在有些環境被破壞，其實很多行政命令或法規條文，都可以再檢討。

外部挑戰來自於國際貿易局勢變化，童子賢表示，現在全球紛紛傾向保護主義和高關稅，可以靠談判衡量台灣需付出怎麼樣的適當籌碼，取得最大成果。

童子賢也為日前請辭經濟部長的郭智輝抱屈，他說，郭智輝上任以來積極推動工作，認真努力做事，卻遭受公私不分的批評，處在被誤會情況下，「有人就故意在讓他卡一下，勾他一腳讓他跌倒」，讓童子賢感慨表示「郭部長辛苦了」。