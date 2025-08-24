ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中國信託銀行董事傳授親子財商知識　文薈館變身超人氣理財遊樂園

▲▼中信銀行持續精進公平待客具體作為、推廣普惠金融教育，中信銀行董事鄭泰克（後排左四）、王正新（後排右四）、趙國帥（後排右三）、施光訓（後排左三）偕同中信銀行獨立董事楊聲勇（後排左二）及劉長春（後排右二），昨日出席文薈館「理財遊樂園—開啟聰明理財力」特展活動，與近百位小朋友傳授存錢、花錢與防詐的重要觀念，展現中信銀行董事對扎根金融教育的行動力。（圖／中信銀行提供）

記者陳瑩欣／台北報導

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）持續精進公平待客具體作為、推廣普惠金融教育，中國信託銀行董事鄭泰克、王正新、趙國帥、施光訓偕同中信銀行獨立董事楊聲勇及劉長春，於昨（23）日出席中國信託文薈館（簡稱「文薈館」）「理財遊樂園—開啟聰明理財力」特展活動，與近百位小朋友傳授存錢、花錢與防詐的重要觀念，展現中信銀行董事對扎根金融教育的行動力。

▲中信銀行董事鄭泰克於「理財小劇場」扮演理財專家，以淺顯易懂的方式與孩童面對面交流，鼓勵家長與孩子一同建立財務規劃概念。（圖／中信銀行提供）

「理財遊樂園—開啟聰明理財力」特展於今年7月開展，至今已吸引逾4萬人次參觀。中信銀行的董事們特別參與「理財小劇場」活動，以淺顯易懂的方式與孩童面對面交流，鼓勵家長與孩子一同建立財務規劃概念。中信銀行董事們透過親身參與，彰顯企業對金融教育的高度關注，亦以實際行動響應公平待客原則、傳達與生活息息相關的普惠金融，帶動更多家庭重視財商知識教育。

▲▼中信銀行董事施光訓於「理財小劇場」化身消費高手，叮嚀小朋友「想花錢之前想一想，究竟是需要還是想要，才能做出聰明的選擇。」（圖／中信銀行提供）

呼應文薈館「從生活中學理財」主題，中信銀行董事們教導孩童「零用錢使用」、「消費心理」及「詐騙警覺」實際運用的技巧，從超商特價品選擇、購物話術等情境，引導孩子體驗生活中常見的金錢挑戰。中信銀行董事施光訓於「理財小劇場」扮演消費高手，叮嚀小朋友「想花錢之前想一想，究竟是需要還是想要，才能做出聰明的選擇」；中信銀行獨立董事楊聲勇則扮演防詐守護神，藉由注意與忠實義務原則提醒小朋友「想要擁有守護財富的超能力，必須要分辨真假訊息，不要貪心，才不會讓壞人有機會騙走錢。」

▲▼中信銀行獨立董事楊聲勇於「理財小劇場」扮演防詐守護神，藉由注意與忠實義務原則提醒小朋友「想要擁有守護財富的超能力，必須要分辨真假訊息，不要貪心，才不會讓壞人有機會騙走錢。」（圖／中信銀行提供）

文薈館長期透過親子理財課程及金融教育特展，陪伴家庭親子間開啟金錢對話。為提高全民防詐意識，「理財遊樂園—開啟聰明理財力」特展設置「詐騙警覺」展區，介紹假網拍、假親友借錢、假投資等詐騙陷阱，協助親子一同建立正確防詐意識。文薈館更攜手臺北市政府警察局南港分局舉辦「無敵打詐旋風球」防詐闖關挑戰，吸引長長人龍排隊，反應熱絡。

「理財遊樂園—開啟聰明理財力」特展展期至今年9月30日止，每週二至週日上午11點至下午5點30分於中國信託金融園區A棟1樓展出。為打造寓教於樂的親子時光，每週末安排如收納理財、聰明消費、古幣珠寶、投資理財講座等主題活動，歡迎20人以上校外教學或親子團體參訪等預約導覽，更多特展、課程活動及文薈館相關訊息，請鎖定「中國信託文薈館CTBC Museum粉絲團」www.facebook.com/ctbcmuseum或官網www.ctbcmuseum.com查詢。

▼「理財遊樂園—開啟聰明理財力」特展活動節目表。（詳如附件）

中國信託銀行董事傳授親子財商知識　文薈館變身超人氣理財遊樂園

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）持續精進公平待客具體作為、推廣普惠金融教育，中國信託銀行董事鄭泰克、王正新、趙國帥、施光訓偕同中信銀行獨立董事楊聲勇及劉長春，於昨（23）日出席中國信託文薈館（簡稱「文薈館」）「理財遊樂園—開啟聰明理財力」特展活動，與近百位小朋友傳授存錢、花錢與防詐的重要觀念，展現中信銀行董事對扎根金融教育的行動力。

2025-08-24 13:38

2025-08-23 13:08

