「抽中賺16萬」6檔申購本周拼場　大研生醫報酬率破100%

▲大研生醫董事長張家銘(右)及總經理林東慶。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

新股申購熱潮不斷，投資人最關心的，莫過於「申購價差」能賺多少。根據最新公開資料，本周6檔申購抽籤拼場，以大研生醫（7780）最受矚目，每張承銷價158元、掛牌首日市價達322元，單張價差高達16.4萬元，報酬率超過100％，成為本波申購最大亮點。

證交所公告，大研生醫抽籤申購自本周四（28）日起跑，預計9月1日為最後一天登記日，9月3日抽籤。

同樣在9月3日抽籤、申購登記時間與大研生醫撞場的振大環球（4441），承銷價190.46元，掛牌市價262元，價差約7.1萬元，換算報酬率37.6％，表現也相當亮眼。

▲新股申購價差。（圖／ETtoday製表）



中華資安（7765）則以承銷價238元、首日市價336.5元，單張可獲利近10萬元，報酬率逾4成。中華資安申購期間自本周三(27日)至周五(29日)為止。

至於上櫃增資新股方面，精成科（6191）每張價差2萬7千多元，報酬率36.7％；太普高（3284）價差1500元，報酬率僅7.5％，相對較低；兩檔皆自今（25）日起開放登記申購，至周三(27)日截止。

今日進入申購最後一天的大成鋼（2027）則以價差9,250元、報酬率29.8％排在末位。不過，至上周五為止大成鋼申購戶數已突破10萬人，中籤率僅12.52％，競爭激烈。

整體來看，此波新股申購以大研生醫的獲利潛力最突出，其餘新股也各有優勢，投資人可依自身資金與風險偏好選擇參與。