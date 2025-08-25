後悔沒早點買市值型ETF！她存6張00878「要賣掉嗎」　內行曝2關鍵

▲原PO猶豫是否要賣掉00878？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

高股息ETF要賣掉嗎？一名網友發文表示，她3年前就開始定期定額，並持續買00878，直到存了6張，才改買006208。她近期就心想著，如果當初都是買市值型ETF，可能早就大賺了，大家覺得她手上的高股息ETF要賣掉嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「高股息要賣嗎」為題發文，提到她現在24歲，在3年前開始學習定期定額。她當時因為考慮到價格，想著要多存一些，所以一直定期定額00878，直到存了6張，她才改買006208。

不過原PO透露，她實在很後悔，因為如果她當初就是買市值型ETF，現在獲利應該會更好，畢竟當時006208才60元而已。因此她便猶豫，是否該把手中全部的00878賣掉，一次轉去買006208？或是美股QQQ？還是乾脆就繼續放著不動呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「買都買了，不用賣了，你現在賣直接買006208也沒有比較好，投資沒有早知道的，定期定額006208，持續買入不要理才是正確的」、「不賣，直接改買市值型」、「留著吧，6張00878也才12萬，就算存市值型也沒多少」。

也有網友認為，「建議直接賣出，然後一次買進自己設定好的配置即可，後續再持續投入」、「賣掉直接換成006208」、「建議你看看自己的現金流夠不夠。如果現金流夠，可以考慮賣掉部分，如果不夠就繼續持有」。

對此，不敗教主陳重銘認為，其實年紀、資產多寡，都會影響到每個人的資產配置，「如果你是資產6、7位數的小資族，而且才20出頭，你的重點還是在於累積資產，有了高資產才有配息的的本錢。所以先後順序應該是：小資＞先重視報酬率＞累積資產＞再重視殖利率＞提早退休」。

至於是否可以藉由存高股息ETF來退休？陳重銘說，「當然是可以的，但是你要『低估配息率』，並且做好不同ETF的配置。配置也是隨年紀跟資產而異，年長高資產可以採用：高股息ETF+債券ETF。小資年紀輕我就建議：主動型+市值型+高股息型，重點是每一個的配置比例，也是隨年紀跟資產而有所不同」。