ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

後悔沒早點買市值型ETF！她存6張00878「要賣掉嗎」　內行曝2關鍵

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO猶豫是否要賣掉00878？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

高股息ETF要賣掉嗎？一名網友發文表示，她3年前就開始定期定額，並持續買00878，直到存了6張，才改買006208。她近期就心想著，如果當初都是買市值型ETF，可能早就大賺了，大家覺得她手上的高股息ETF要賣掉嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「高股息要賣嗎」為題發文，提到她現在24歲，在3年前開始學習定期定額。她當時因為考慮到價格，想著要多存一些，所以一直定期定額00878，直到存了6張，她才改買006208。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過原PO透露，她實在很後悔，因為如果她當初就是買市值型ETF，現在獲利應該會更好，畢竟當時006208才60元而已。因此她便猶豫，是否該把手中全部的00878賣掉，一次轉去買006208？或是美股QQQ？還是乾脆就繼續放著不動呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「買都買了，不用賣了，你現在賣直接買006208也沒有比較好，投資沒有早知道的，定期定額006208，持續買入不要理才是正確的」、「不賣，直接改買市值型」、「留著吧，6張00878也才12萬，就算存市值型也沒多少」。

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

也有網友認為，「建議直接賣出，然後一次買進自己設定好的配置即可，後續再持續投入」、「賣掉直接換成006208」、「建議你看看自己的現金流夠不夠。如果現金流夠，可以考慮賣掉部分，如果不夠就繼續持有」。

對此，不敗教主陳重銘認為，其實年紀、資產多寡，都會影響到每個人的資產配置，「如果你是資產6、7位數的小資族，而且才20出頭，你的重點還是在於累積資產，有了高資產才有配息的的本錢。所以先後順序應該是：小資＞先重視報酬率＞累積資產＞再重視殖利率＞提早退休」。

至於是否可以藉由存高股息ETF來退休？陳重銘說，「當然是可以的，但是你要『低估配息率』，並且做好不同ETF的配置。配置也是隨年紀跟資產而異，年長高資產可以採用：高股息ETF+債券ETF。小資年紀輕我就建議：主動型+市值型+高股息型，重點是每一個的配置比例，也是隨年紀跟資產而有所不同」。

關鍵字： 00878006208ETF不敗教主陳重銘Dcard

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

推薦閱讀

川普救英特爾難保技術提升　郭明錤曝3關鍵不該入股台積電、三星

川普救英特爾難保技術提升　郭明錤曝3關鍵不該入股台積電、三星

知名分析師郭明錤今日針對美國政府取得Intel股權發文表示，此交易無法保證「技術上限」，但能確保「估值下限」，至於為何不適用於台積電或三星，他則認為，除了政治風險外，兩者是有獲利的，並沒有肩負振興美國的義務，政治中立也有助營運。

2025-08-25 11:55
黃仁勳親曝機器人「新大腦」　東元爆量漲停奔天價

黃仁勳親曝機器人「新大腦」　東元爆量漲停奔天價

受惠輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳親曝機器人「新大腦」成形，多檔機器人股今（25）日漲勢凌厲，其中獲得鴻海（2317）結盟入股的東元（1504）開盤不到1個小時再衝近10萬張大量直奔74.2元天價，再居上市公司成交王。

2025-08-25 10:29
輝達秀出「新大腦」產品　5檔機器人族群股一排亮燈嗨翻

輝達秀出「新大腦」產品　5檔機器人族群股一排亮燈嗨翻

輝達（NVIDIA）預告，將在今（25）日推出「機器人新大腦」的產品，激勵廣宇（2328）、所羅門（2359）、昆盈（2365）、慧友（5484）、新漢（8234）等多檔機器人概念股強勢攻克漲停價位。

2025-08-25 10:19
「抽中賺16萬」6檔申購本周拼場　大研生醫報酬率破100%

「抽中賺16萬」6檔申購本周拼場　大研生醫報酬率破100%

新股申購熱潮不斷，投資人最關心的，莫過於「申購價差」能賺多少。根據最新公開資料，本周6檔申購抽籤拼場，以大研生醫（7780）最受矚目，每張承銷價158元、掛牌首日市價達322元，單張價差高達16.4萬元，報酬率超過100％，成為本波申購最大亮點。

2025-08-25 06:00
統一發票存信用卡　5大中獎漏接情境銀行不賠

統一發票存信用卡　5大中獎漏接情境銀行不賠

兆豐銀公告修正信用卡條款，自明年起，持卡人於支援以信用卡儲存電子發票之商店消費，並同意將電子發票儲存於信用卡中，如有中獎，銀行將於開獎後30日內以行動電話簡訊通知持卡人，但若因個人因素造成5大中獎漏接情境，銀行可以不賠。

2025-08-25 06:00
官股第1槍！悠遊3大電子票證聯名卡沒嗶就停權　兆豐銀明年上路

官股第1槍！悠遊3大電子票證聯名卡沒嗶就停權　兆豐銀明年上路

官股信用卡附加功能走「精省風」開出第1槍！兆豐金（2886）旗下兆豐銀宣布自明年起，旗下信用卡或金融卡附加悠遊卡、一卡通或是愛金卡（icash）功能，一年以上沒有使用自動加值機制，到期後銀行不會續發相關功能的卡片。

2025-08-25 00:02
不怕暫停融資融券利空！及成拉2根停板　4檔逆勢走揚

不怕暫停融資融券利空！及成拉2根停板　4檔逆勢走揚

證交所、櫃買中心上周公告第2季財報每股淨值低於票面的24家公司暫停融資融券，不過有4檔逆勢走揚成為話題。其中上櫃網通股及成（3095）不甩公告利空，股價連續2個交易日奔上漲停，上櫃光電業臺龍（6246）也同被視為利空出盡，今（25）日盤中一度亮燈漲停，終場仍以上漲9.14%、每股20.3元作收。

2025-08-25 14:47
鮑爾放鴿　國泰世華估9月美降息大門已敞開

鮑爾放鴿　國泰世華估9月美降息大門已敞開

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在此次Jackson Hole央行年會釋出降息風向球，國泰世華銀預期，9月降息一碼，12月再降一碼，全年共兩碼，鮑爾明確指出勞動市場下行風險升溫，強化9月重啟降息的可能性；然而，仍需留意通膨數據，在企業可能持續將關稅成本轉嫁至下游的背景下，通膨壓力仍未完全消退，意味著9月之後的降息步伐仍具高度不確定性。

2025-08-25 14:29
共信-KY肺癌新藥　通過中國醫保「雙目錄」形式審查

共信-KY肺癌新藥　通過中國醫保「雙目錄」形式審查

共信醫藥（共信-KY，6617）今（25）日表示，自主研發並已在中國上市的肺癌新藥普羅先安（甲苯磺酉先胺注射液，PTS-302）順利通過2025年中國國家基本醫保藥品目錄初步形式審查，並且是少數同時通過商業健康保險（簡稱“商保”）創新藥目錄初步形式審查的品項，接下來將進入專家評審、談判競價與價格協商等流程，若一切順利，就能正式納入醫保「雙目錄」，快速擴大銷量，助攻營收大幅倍增。

2025-08-25 14:23
有望取代傳統法幣？花旗：穩定幣有望在2030年前邁向3.7兆美元

有望取代傳統法幣？花旗：穩定幣有望在2030年前邁向3.7兆美元

花旗集團（Citi Institute）最新報告預測，穩定幣在未來五年內有機會全面融入主流金融體系中，在跨境支付和數位金融功能方面取代傳統法幣的角色。

2025-08-25 14:10

讀者迴響

熱門新聞

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

統一發票存信用卡　5大中獎漏接情境銀行不賠

她存6張00878「要賣掉嗎」　內行曝2關鍵

輝達秀出「新大腦」產品　5檔機器人族群股一排亮燈嗨翻

官股第1槍！悠遊3大電子票證聯名卡沒嗶就停權　兆豐銀明年上路

最強鐵飯碗「事假全薪、月薪7萬」！30年員工捨不得退休

「抽中賺16萬」6檔申購本周拼場　大研生醫報酬率破100%

準時上下班、同事人超好！妹子1原因想離職

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

Fed放鴿台股飆漲近500點收復24200　台積電漲30元至1165

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366