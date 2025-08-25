不怕暫停融資融券利空！及成拉2根停板　4檔逆勢走揚

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼美國白宮公布台灣對等關稅稅率為20%，台股早盤開盤一度下跌逾300點，目前跌幅稍見收斂。（圖／記者李毓康攝）

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所、櫃買中心上周公告第2季財報每股淨值低於票面的24家公司暫停融資融券，不過有4檔逆勢走揚成為話題。其中上櫃網通股及成（3095）不甩公告利空，股價連續2個交易日奔上漲停，上櫃光電業臺龍（6246）也同被視為利空出盡，今（25）日盤中一度亮燈漲停，終場仍以上漲9.14%、每股20.3元作收。

市場上有心人士將暫停融資融券解讀為「淪壁紙」，不過業內解讀，證交所、櫃買中心按照半年報、年度審視上市櫃公司財報，每股淨值不到10元即取消融資融券資格，目的要投資人注意風險的操作方式，與股票淨值為負數要下市櫃的「淪壁紙」有一段落差，不應相提並論。

上市櫃公司每股淨值未達票面，遭暫停融資融券後近2個交易日多沿平盤表現，單日股價震幅多不到5%，不過及成、臺龍、銘旺科、建通等4檔逆勢表現，成為話題。

上市公司列入取消融資融券交易名單的公司包括力鵬(1447)、三晃(1721)、中鴻(2014)、聚亨(2022)、銘旺科(2429)、建通(2460)、冠西電(2466)、益航(2601)、鄉林(5531)、柏承(6141)等。

上櫃公司14檔取消融資融券則包括及成(3095)、笙泉(3122)、旭品(3325)、天良(4127)、飛寶企業(4413)、松普(5488) 、凱崴(5498)、寬魚國際(6101)、九豪(6127) 、全譜(6228)、臺龍(6246)、安鈦克(6276)、星雲(8047)及福華(8085)。

及成連續2個交易日奔抵漲停，今日以每股30.1元作收；臺龍今日盤中也有亮燈漲停，惟未能鎖住，終場以上漲9.14%、每股20.3元作收。

銘旺科22日收跌2.01%，今日大幅翻揚以上漲4.7元或6.42%、每股77.9元作收。

建通不甩取消融資融券利空，22日與今日各漲6.35%與3.9%，今日重回20元大關。
 

