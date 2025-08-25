00922後天拉高台積電權重　20檔「高含積ETF」今年績效大車拼

▲ETF拉高台積電權重，挹注資金活水。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

川普政府政策反覆，儘管美國對等關稅議題降溫，半導體關稅仍有變數，台股近重回24,000點，而台積電（2330）更是領頭羊，而高「含積量」20檔ETF今年以來績效落在0.16～25.31%，聯邦台精彩50（009804）、保德信市值動能50（009803）、華南永昌優選50（009808）、國泰台灣科技龍頭（00881）等四檔報酬率達兩位數百分比，表現最為突出。

國泰投信表示，截至七月底，護國神山台積電占了大盤近四成，隨著AI發展火熱，半導體需求只會更多，未來台積電在台股的權重有機會繼續提高，為了因應這個轉變，金管會調整ETF單一持股上限標準，放寬到以大盤權重為上限，而國泰台灣領袖50（00922）成為主要受惠的ETF，投資人在8/27收盤後，即可看到00922的台積電權重調整到接近大盤權重，相比一張台積電股票需要準備上百萬元，走平價路線的00922股價還不到台積電的2%，一張兩萬多元，讓台積電為自己打工。

國泰投信ETF研究團隊表示，主計總處日前公布最新預測，雖然有對等關稅風險，不過在AI需求與出口成長超乎預期之下，將今年經濟成長預測上修至4.45％，估明年人均GDP將首度超過4萬美元；且7月外銷訂單也繳出亮眼成績，達到576.4億美元，續創歷年同月新高紀錄，接下來持續受惠於AI需求暢旺，電子產品表現優良，預估8月外銷訂單仍可維持雙位數成長，可樂觀看待台股景氣，建議投資人把握台股拉回時機點，勇敢進場配置市值型ETF。

國泰投信表示，長線來看台股仍是上行趨勢，建議適度配置市值型ETF參與台灣企業成長，00922一張約兩萬多元，價格親民好入手，今年五月更主動調降經管費，本周三(8/27)即將拉高台積電權重與大盤對齊，成為第一檔率先更新追蹤指數規則的市值型ETF，更趨近台股大盤，替投資人超前部署。