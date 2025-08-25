三商壽招親　富邦金首表態「不予置評」

▲富邦金今召開法說會，總經理韓蔚廷主持。（圖／富邦金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金（2881）於今（25）日召開法說，總經理韓蔚廷被問到三商美邦人壽招標一事，首度以「不予置評」回應。

外傳三商美邦人壽「邀請3金控1壽險比價」，被點名到分別中信金（2892）、富邦金、玉山金（2884）3家金控與南山人壽，今天法說會中韓蔚廷也被問到關於參與三商壽出售招標一事，韓蔚廷認為環肥燕瘦很單純說好壞，以「No Comment」（不予置評）來回應。

韓蔚廷評估，關稅近半年內對資產品質影響不大，中小企業間接受到影響性較大，待各國關稅陸續底定，未來資產品質會更加化明朗，全年金控獲利展望依然樂觀，看待整體金控股利率配發率，預估不會比去年差，目前富邦人壽現金水位拉高至7.2%，未來會視市況，股、債都會布局，股市會以區間操作為主，並關注AI類股發展。

2025年上半年富邦人壽適時實現股票資本利得，國內外股票投資報酬率均顯著超越大盤指數，目前維持較高現金水位，將視市況動態調整資產配置。經常性收益較去年同期略升0.9%，主要反映台股配息增加；上半年新台幣兌美元大幅升值約10%，富邦人壽匯兌相關損失較去年同期上升；避險及匯兌前投資報酬率6.24%優於去年同期，惟因台幣升值匯兌損失增加，避險及匯兌後投資報酬率3.76%較去年同期下降。

富邦人壽外匯準備金6月底餘額約516億元，7月近期已提升至654億元，持續累積以強化避險彈性，平穩匯兌損益，隨台美利差縮減，換匯支出可望改善，以台幣升值敏感度來看，美元升值1角 匯兌影響數18億元，外匯準備金6月底餘額約516億元，7月近期已提升至654億元，會機動調整避險比例。



