鴻海低調布新局　38億打造高雄電車基地

鴻海新投資的電動車製造基地，就座落於高雄橋頭科學園區鴻華先進電動巴士廠隔壁。

圖文／鏡週刊

鴻海董事長劉揚偉調度電動車製造基地自美返台設立，因此，電動車也將一舉從「美國製造」搖身為「台灣製造」。在此舉背後，是劉揚偉雙重考量下所經營的一步棋，看在資深同業眼中「這步棋不管在在策略面、財務面上都下得精妙！」

靠著不斷追加的AI伺服器大單，鴻海近期股價狂飆，短短一個月，就從166元，一路大漲到210元，讓劉揚偉談起AI便眉開眼笑。但外界不知道的是，就在鴻海處分旗下電動車製造基地—俄亥俄州廠的同時，劉揚偉已經啟動新一波電動車布局，將在高雄建立全新的電動車製造基地！

「劉董把美國電動車生產基地移回高雄，背後有雙重考量。」知情人士對本刊透露。首先是為了配合美國總統川普的AI與美國製造政策。「美國AI資料中心生意正熱，把俄亥俄州Lordstown廠房、土地和設備轉移給合作夥伴軟銀使用，不僅說明兄弟齊心搶先機，還能換得3.75億美元（折合新台幣121億元）的現金在手運用，轉手正可挹注鴻海其他業務所用。」該人士分析。

鴻海董事長劉揚偉一方面出售美國俄亥俄州汽車廠土地給日本軟銀，同時間也準備在高雄投資電動車基地。

據鴻華先進內部評估，目前在美國生產電動車並非最佳選擇。「即使整個電動車挪移回台灣製造，甚至對美外銷再加上20%對等關稅，還是比較划算。」知情人士透露。電動車拉回台灣生產，因為接近供應鏈，不僅能降低生產成本，還可順勢強化研發能量，形成產業聚落優勢。

至於新廠座落位置為何要在高雄橋頭一廠隔壁？「其實也是順勢而為，一來新廠就在鴻華先進橋頭一廠旁邊；二來是鴻海和發電池廠也在高雄；三來則是靠近港口方便出口，一旦電動車完成，從高雄港就可整車出口。」該人士分析說道。

對此，業內人士大呼不得不佩服劉揚偉的精心布局。「當軟體銀行捧著星際之門鉅單找上門的時候，劉揚偉不僅處分了閒置的俄亥俄州廠，同時滿足川普美國製造與AI二大政策，又把處分美國廠的資金轉回台灣，替下一波電動車製造打底，這步棋不管在在策略面、財務面上都下得精妙！」資深同業笑著說道。


【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

