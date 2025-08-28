高息ETF真正香！　一表盤點前十大規模總報酬率表現

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

投資人不要小看高股息ETF含息總報酬的能力，根據彭博統計，0056、00878等受投資人喜愛的高股息ETF，早已陸續達成含息總報酬100%。統計至8/25，高股息ETF的黑馬大華優利高填息30（00918）含息總報酬已經高過9成，即將翻倍！

法人表示，投資人持有高股息ETF就是看中配息能力，然建議沒有現金流需求的投資人，不妨考慮將股息再投資，透過複利滾動的效果加快資產成長的速度。

00918經理人郭修誠指出，高股息ETF是廣受台灣投資人喜愛的投資理財工具，在挑選高股息ETF時，除了觀察配息表現，更要關注高股息ETF的含息報酬率，才不會陷入領息賠價差的困境。

郭修誠表示，00918是首檔將「填息記錄」納入選股機制的高股息ETF，同時布局在具備穩定現金股利和有股價成長動能的成分股，掛牌以來總報酬率表現亮眼。此外，00918過去配息相對穩定，加上填息紀錄良好，為投資人創造長期資本成長的機會。

就近期表現來看，郭修誠表示，00918多檔成分股在除息之後，皆能快速回補，助攻00918順利完成填息。以第二大成分股鴻海(2317)為例，於7月2日除息之後，7月18日即順利填息。另外像是AI供應鏈相關成分股，京元電 (2449)、漢唐(2404)等也在AI熱潮下強勢填息；金融核心持股，如富邦金(2881)、中信金(2891)則提供相對穩定息收支撐。

