快訊／台股收盤上漲27.72點　台積電漲5元至1175

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（26日）開低走高，加權指數終場上漲27.72點，以24305.1點作收，漲幅0.11％，成交量5140.13億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌40.02點開出，指數開低走高，盤中最高達24382.42點，最低24113.03點，終場收在24305.1點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1175元，漲幅0.43％；鴻海（2317）上漲1.5元至209元；聯發科（2454）下跌10元至1400元；廣達（2382）下跌3元來到265元；長榮（2603）下跌0.5元至188.5元。

今天漲幅前5名個股為芯鼎（6695）上漲4.8元，漲幅10％；正文（4906）上漲2.4元，漲幅10％；光罩（2338）上漲3.85元，漲幅9.99％；銘鈺（4545）上漲2.85元，漲幅9.98％；羅麗芬-KY（6666）上漲5.6元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為國碩（2406）下跌2.4元，跌幅9.56％；尖點（8021）下跌7.9元，跌幅8.65％；泓德能源（6873）下跌13元，跌幅7.39％；佳世達（2352）下跌2.05元，跌幅6.15％；東元（1504）下跌4.5元，跌幅6.06％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 芯鼎（6695） 52.8 ▲4.8 ▲10.0％ 正文（4906） 26.4 ▲2.4 ▲10.0％ 光罩（2338） 42.4 ▲3.85 ▲9.99％ 銘鈺（4545） 31.4 ▲2.85 ▲9.98％ 羅麗芬-KY（6666） 61.7 ▲5.6 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 國碩（2406） 22.7 ▼2.4 ▼9.56％ 尖點（8021） 83.4 ▼7.9 ▼8.65％ 泓德能源（6873） 163.0 ▼13.0 ▼7.39％ 佳世達（2352） 31.3 ▼2.05 ▼6.15％ 東元（1504） 69.7 ▼4.5 ▼6.06％

資料來源：證交所