快訊／台股收盤上漲27.72點　台積電漲5元至1175

記者陳瑩欣／台北報導
台股今（26日）開低走高，加權指數終場上漲27.72點，以24305.1點作收，漲幅0.11％，成交量5140.13億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌40.02點開出，指數開低走高，盤中最高達24382.42點，最低24113.03點，終場收在24305.1點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1175元，漲幅0.43％；鴻海（2317）上漲1.5元至209元；聯發科（2454）下跌10元至1400元；廣達（2382）下跌3元來到265元；長榮（2603）下跌0.5元至188.5元。
今天漲幅前5名個股為芯鼎（6695）上漲4.8元，漲幅10％；正文（4906）上漲2.4元，漲幅10％；光罩（2338）上漲3.85元，漲幅9.99％；銘鈺（4545）上漲2.85元，漲幅9.98％；羅麗芬-KY（6666）上漲5.6元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為國碩（2406）下跌2.4元，跌幅9.56％；尖點（8021）下跌7.9元，跌幅8.65％；泓德能源（6873）下跌13元，跌幅7.39％；佳世達（2352）下跌2.05元，跌幅6.15％；東元（1504）下跌4.5元，跌幅6.06％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|芯鼎（6695）
|52.8
|▲4.8
|▲10.0％
|正文（4906）
|26.4
|▲2.4
|▲10.0％
|光罩（2338）
|42.4
|▲3.85
|▲9.99％
|銘鈺（4545）
|31.4
|▲2.85
|▲9.98％
|羅麗芬-KY（6666）
|61.7
|▲5.6
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|國碩（2406）
|22.7
|▼2.4
|▼9.56％
|尖點（8021）
|83.4
|▼7.9
|▼8.65％
|泓德能源（6873）
|163.0
|▼13.0
|▼7.39％
|佳世達（2352）
|31.3
|▼2.05
|▼6.15％
|東元（1504）
|69.7
|▼4.5
|▼6.06％
