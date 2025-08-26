機器人概念股全面噴出！「這4檔」連2天漲停

▲黃仁勳親筆寫下「給機器人，享用你的新大腦！」引爆話題。（圖／翻攝自X／nvidia）

文／CTWANT

輝達（NVIDIA）昨日正式推出新一代「機器人大腦」Jetson AGX Thor，受此激勵，今（26）日台股機器人概念股歡騰慶祝，所羅門（2359）、昆盈（2365）、慧友（5484）、雷虎（8033）繼昨日漲停後，今日繼續噴漲亮紅燈，連拉2根漲停。

▲輝達正式推出新一代「機器人大腦」Jetson AGX Thor。（圖／翻攝自X／nvidia）

輝達將於27日公布最新一季財報，但執行長黃仁勳近日就在社交平台「X」親筆寫下「給機器人，享用你的新大腦！」引爆話題，昨日則揭曉這款超級電腦的真面目。外資瑞銀更罕見同步上調目標價至205美元，並維持買入評級，凸顯法人對輝達AI與機器人布局的信心。

受此激勵，台股82檔機器人概念股昨日全面走強，東元（1504）、所羅門（2359）、昆盈（2365）、大銀微系統（4576）、慧友（5484）、迅得（6438）、雷虎（8033）、新漢（8234）、羅昇（8374）、廣宇（2328）等10檔機器人概念股強勢攻上漲停價位。

今日概念股繼續熱燒，所羅門（2359）、昆盈（2365）、慧友（5484）、雷虎（8033）4檔今日延續熱度，拉出第2根漲停。

中午12點45分左右，佳能（2374）、羅昇（8374）、立端（6245）漲逾5%，新漢（8234）、致茂（2360）、和大（1536）、佳能（2374）、研華（2395）、迅得（6438）等個股亦收紅。

