三商壽併購消息滿天飛　永豐金總座曝：下一步評估併壽險

▲永豐金控。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金（2867）上半年稅後淨利126億元年增3.4%，每股盈餘0.99元，續創歷史同期新高，總經理朱士庭在今（26）日法說會上指出，10月開始認列京城銀（2809）、匯立證收益，預計2026年第四季會完成京城銀合併；惟對於是否參與三商壽（2867）競標招親一事？低調表示，成立壽險小組在研究，評估在金控版圖是否要扮演重要角色。

金管會於2025年6月19日核准永豐金以現金與股份轉換取得京城銀100%股權，10月1日為股份轉換基準日，正式成為永豐金控旗下子公司，並預計於明年第四季完成與永豐銀行的合併，此一合併案將優化永豐金控在南北區域的布局，京城銀行在中南部地區擁有扎實的企業金融基礎，與永豐銀行在北部市場的穩健經營形成互補。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，永豐金證券吸收合併台灣匯立證券也已於2025年8月5日獲金管會核准，合併基準日訂於2025年10月20日，匯立證券在外資法人市場具備穩固的服務經驗，其商品、外資客群及研究團隊與永豐金證券具有高度互補性，預期將提升永豐金證券在台股經紀業務的市占率，進一步強化外資客戶服務能力、產品多元性及國際市場能見度。

隨著未來京城銀與台灣匯立證券的加入，永豐金控將於10月開始認列京城銀、匯立證收益，為永豐金控持續深化金融服務布局的重要進展，不僅有助於推動集團跨區域及跨業務的資源整合，也進一步加強長期競爭力與獲利能力。

永豐金上半年整體淨收益355.4億元，創歷史同期新高主要來自銀行子公司獲利穩健成長，利息淨收益達173.1億元，年增46%，大幅成長係受惠於美元資金成本降低，以及自2025年1月15日起已取得柬埔寨領先的微型存款金融機構Amret Plc.80%股權並認列收益；即使不計入Amret的貢獻，利息淨收益仍年增29%。

永豐銀行上半年稅後淨利達111.4億元，年增14.6%，永豐銀行總經理莊銘福表示，主要受利息淨收益及手續費淨收益的顯著成長推動，上半年年化ROE達12.03%，相較過去幾年大幅提升。Amret的加入進一步地提升永豐銀行的存放利差(Spread)及淨利差(NIM)，並加強海外市場的成長動能。