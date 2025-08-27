▲國發會主委劉鏡清。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

國發會主委劉鏡清在接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）專訪時，直言美國政府即使祭出晶片關稅，台積電的業務影響有限。他指出，台積電在美國的直接投資及稅務磋商策略，展現了台灣企業面對全球市場挑戰的靈活應對能力。同時，他也談到台日技術合作及吸引海外人才的未來布局。

面對美國政府川普（Donald Trump）時代的關稅壓力，劉鏡清強調台積電的業務彈性。他揭秘台積電僅有1%半導體零組件直接出口美國，且美國設立的晶圓廠已開始運作，並計劃額外投資1000億美元（約新台幣3兆560億元）。相比之下，台灣其他出口商品，如鋼鐵和鋁，雖然受到關稅影響，但劉鏡清透露，75%出口產品並未受波及，展現台灣企業的全球佈局智慧與危機管理能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，劉鏡清透露台灣正在和美國德州及亞利桑那州等州政府協商，希望減輕在地稅務負擔，並爭取更多優惠。他還提到台日技術合作的敏感議題——日商TEL旗下員工涉嫌洩露台積電商業秘密事件。儘管如此，他表明這不會動搖台灣與日本企業的長期合作關係，並表示台積電將根據調查結果採取下一步行動。

在東京出席「台日創新高峰會」時，劉鏡清進一步強調台日新創公司的文化共鳴，並希望台日雙邊能深化合作。此外，他也分享吸引全球人才的計劃，國發會正在設法放寬頂尖大學畢業生聘用限制，並預計擴大既有體系，讓台灣成為國際專業人才的夢想舞台。