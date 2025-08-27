國發會主委劉鏡清健康因素請辭　暴瘦找不到病因

▲國發會主委劉鏡清。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

內閣改組之際，國發會主委劉鏡清因健康因素主動請辭。劉鏡清26日結束訪日行程返台後，深夜向國發會主管發出感謝信，提到工作至本周五為止，而後會專心治療，他感謝國發會同仁大力配合，推動重要政策，帶給下一代美好的未來。

總統賴清德23日晚間發表公開談話指出，為守住國家關鍵任務及回應民眾期待，將啟動必要內閣改組，人事調整備受關注。 國發會主委劉鏡清26日結束訪日行程，深夜突然向同仁發出感謝信，他表示，其實他不在改組名單當中，但旅途中身體不適，與行政院長卓榮泰溝通後，得到院長與總統的支持，以身體為重，「所以即使媒體報導我留任了，也是對也是錯」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉鏡清表示，過去一年，國發會推出國土六大區域的規劃，以及AI新十大建設，這將帶給下一代美好未來，以及更多的高薪就業機會；本周推出創業綻放計劃，其中會有創業大聯盟以及新創大平台兩項主要政策，都會帶給台灣新創界革命性的突破。

此外，兆元投資台灣方案在明年會成為解決國家財政很重要的政策，也同時會是國內經濟的重要政策。 劉鏡清在感謝信中，點到各處室推動的重要政策，並感謝同仁幫忙。

劉鏡清上任後，認真投入工作，但健康因素不佳，一度動手術，手術之後體重一個月內劇降7公斤，身體指標更加惡化。劉鏡清表示，他工作到本週五為止，未來會花一點時間專心找出病因，進行治療。