聯誼找老公　科技人「曝4招」攻略高薪工程師：時機很重要

記者施怡妏／綜合報導

竹科工程師薪水優渥令人稱羨，許多單身女子為了少奮鬥10年，都想成為所謂的「竹科太太」，粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」就分享4點，在聯誼時如何攻略高薪工程師，除了展現多采多姿的世界給對方看，還得將投資眼光放遠，前期生活雖然無聊，但資產累積越來越多時，就是享受人生的時候了。

粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」發文，許多談吐豐富的高薪工程師，早早就已脫單，變成別人的男友或老公，會出現在聯誼場合的，多是性格較含蓄的男性。粉專建議4點，第一，可以「展現不同世界」吸引對方。高薪工程師常常不太懂如何好好生活，「對於這群有錢沒處花的人，妳就應該告訴他，真正的人生是怎麼樣的。」

第二，「投資眼光要放遠」，這類工程師儘管前期生活單調，但由於收入高、儲蓄快，日後往往有爆發性成長，「過幾年之後，你會發現這些工程師出國都去瑞士、歐美、澳洲，或者是更遠的熱門行程」，不僅財務自由，生活也愈加多采多姿，「生活支出不是問題，而是要開始享受人生。」

第三，這類族群「母群體小，超難挑」，願意參與聯誼的高薪男性，本來就稀有，若再挑三揀四，很容易錯失良緣，而且一旦遲疑，很快就會被別人選走，「三十多歲的年薪300萬，在受薪階級已經是PR99。」最後一點，粉專提到「投資時機很重要」，有些女性條件不差，卻總錯過戀愛最佳時機，好對象早就被其他人捷足先登，應調整心態、懂得把握機會，才不會繼續錯過。

貼文曝光，底下網友紛紛表示，「女生不要你的錢，女生要的是一種感動，只是感動剛好都很花錢而已」、「其實就跟會議開始先講重點一樣」、「我認識幾個高薪工程師，除了薪水其他各方面在聯誼場上都不吃香，也是覺得對象很難找，年紀大以後就跑去跨國情緣了」、「沒房沒車年薪30萬是否又會被說那麼不上進，反過來說，女生又有什麼條件挑人家呢」。

．本文獲得「科技工作講 Tech Job N Talk」授權轉載。