中國股市慢牛變快牛　一表看陸股包辦海外ETF漲幅前十大

▲▼上交所,上海證券交易所,陸股,A股。（圖／路透社）

▲陸股示意圖。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

陸股近期漲勢凌厲，昨（26）日深、滬兩大指數續持續上揚，陸股相關ETF也包辦了近期海外ETF漲幅前十名，市場法人表示，中國股市近期擺脫上半年的疲軟走勢，外資帶領市場資金回流，整體投資信心獲得提振，中國經濟景氣可望回穩，深証中小板指數由於具產業新、財報佳、資金多的優勢，更值得投資人留意投資契機。

▲▼群益投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

群益投信中國研究團隊表示，中國國務院8月18日召開國務院第九次全體會議，會議主體強調「鞏固拓展經濟回升向好勢頭，努力完成全年經濟社會發展目標任務」，顯示中國政府下半年努力目標定調為國內經濟穩定，並努力對抗包含美國關稅衝擊以及地緣政治風險在內的國際部穩定性；會議中強調上半年消費占GDP約52%，而房市則為中國經濟「三駕馬車」中一駕，因此多位專家將穩定房市與刺激經濟視為當前政策的兩大目標。而深証中小型股因具備股本小、股價爆發力強的特性，潛在資本利得空間可期，且以中小企業100指數成分股來看，囊括AI、電動車、新能源等重點政策扶植產業，建議投資人可透過中小板相關ETF來佈局。

群益深証中小(00643)經理人洪祥益表示，從資金方面來看，高盛發布報告指出，在估值改善與未來營收成長力度增加的利基引導下，中國股市自6月以來已成為避險基金與投資人青睞的標的，反映出國際市場對中國經濟發展和企業前景的信心。而政策方面，中國持續關注內需經濟的改善措施，有望減緩整體通縮程度俾帶動經濟體質正向發展，而企業整體營收與估值改善吸引大量外資加碼投入，並帶動主要指數續創新高，建議投資人可留意資金主要青睞的新能源汽車、網路、AI以及半導體等科技領域並擇機佈局。

 

關鍵字： 陸股中國股市外資投資契機深証中小

