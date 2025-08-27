快訊／台股漲214點刷史上最高收盤24519　台積電漲15元至1190

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（27日）開高走高，加權指數終場大漲214.8點，以24519.9點作收，為史上最高收盤，漲幅0.88％，成交量4546.49億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲144.71點開出，指數開高走高，盤中最高達24539.88點，最低24410.08點，終場收在24519.9點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1190元，漲幅1.28％；鴻海（2317）下跌1元至208元；聯發科（2454）維持平盤至1400元；廣達（2382）上漲4元來到269元；長榮（2603）下跌0.5元至188元。

今天漲幅前5名個股為劍麟（2228）上漲11元，漲幅10％；宏旭-KY（2243）上漲1.1元，漲幅10％；為升（2231）上漲8.8元，漲幅9.98％；訊舟（3047）上漲1.95元，漲幅9.97％；融程電（3416）上漲17元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為羅麗芬-KY（6666）下跌3.4元，跌幅5.51％；東訊（2321）下跌1.05元，跌幅5.25％；上緯投控（3708）下跌7元，跌幅5.09％；元翎（4564）下跌1元，跌幅5.04％；遠雄來（2712）下跌1元，跌幅4.69％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 劍麟（2228） 121.0 ▲11.0 ▲10.0％ 宏旭-KY（2243） 12.1 ▲1.1 ▲10.0％ 為升（2231） 97.0 ▲8.8 ▲9.98％ 訊舟（3047） 21.5 ▲1.95 ▲9.97％ 融程電（3416） 187.5 ▲17.0 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 羅麗芬-KY（6666） 58.3 ▼3.4 ▼5.51％ 東訊（2321） 18.95 ▼1.05 ▼5.25％ 上緯投控（3708） 130.5 ▼7.0 ▼5.09％ 元翎（4564） 18.85 ▼1.0 ▼5.04％ 遠雄來（2712） 20.3 ▼1.0 ▼4.69％

資料來源：證交所