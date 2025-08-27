快訊／台股漲214點刷史上最高收盤24519　台積電漲15元至1190

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（27日）開高走高，加權指數終場大漲214.8點，以24519.9點作收，為史上最高收盤，漲幅0.88％，成交量4546.49億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲144.71點開出，指數開高走高，盤中最高達24539.88點，最低24410.08點，終場收在24519.9點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1190元，漲幅1.28％；鴻海（2317）下跌1元至208元；聯發科（2454）維持平盤至1400元；廣達（2382）上漲4元來到269元；長榮（2603）下跌0.5元至188元。
今天漲幅前5名個股為劍麟（2228）上漲11元，漲幅10％；宏旭-KY（2243）上漲1.1元，漲幅10％；為升（2231）上漲8.8元，漲幅9.98％；訊舟（3047）上漲1.95元，漲幅9.97％；融程電（3416）上漲17元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為羅麗芬-KY（6666）下跌3.4元，跌幅5.51％；東訊（2321）下跌1.05元，跌幅5.25％；上緯投控（3708）下跌7元，跌幅5.09％；元翎（4564）下跌1元，跌幅5.04％；遠雄來（2712）下跌1元，跌幅4.69％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|劍麟（2228）
|121.0
|▲11.0
|▲10.0％
|宏旭-KY（2243）
|12.1
|▲1.1
|▲10.0％
|為升（2231）
|97.0
|▲8.8
|▲9.98％
|訊舟（3047）
|21.5
|▲1.95
|▲9.97％
|融程電（3416）
|187.5
|▲17.0
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|羅麗芬-KY（6666）
|58.3
|▼3.4
|▼5.51％
|東訊（2321）
|18.95
|▼1.05
|▼5.25％
|上緯投控（3708）
|130.5
|▼7.0
|▼5.09％
|元翎（4564）
|18.85
|▼1.0
|▼5.04％
|遠雄來（2712）
|20.3
|▼1.0
|▼4.69％
資料來源：證交所
讀者迴響