實踐金融平權　台企銀打造金融友善分行

▲▼金管會主委彭金隆視察台企銀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲金管會主委彭金隆(右六)至台企銀復興分行視察金融友善服務措施。（圖／記者呂佳賢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台企銀（2834）致力打造金融友善分行，今（27）日金管會主委彭金隆偕同財政部政務次長阮清華、衛生福利部社會及家庭署組長尤詒君，在台企銀董事長李嘉祥及總經理李國忠陪同下，蒞臨台企銀復興分行視察，體驗及操作報讀擴視機、容膝式ATM、升降桌等無障礙設施，台企銀行員並模擬不同障別客戶的臨櫃需求，及時提供適當金融友善服務，獲得主管機關高度評價。

台企銀復興分行具備完善的無障礙設施，身心障礙客戶於門口按服務鈴，即有專人協助引導至無障礙櫃檯辦理業務，並提供口述免填單服務與即時手語視訊翻譯。友善服務專區設置的報讀擴視機是一大亮點，不僅可調整顯示文件文字大小及色彩對比，另具備語音報讀功能，可使用耳機聆聽內容以保護客戶隱私。台企銀董事長李嘉祥表示，秉持公平待客原則並積極響應普惠金融政策是臺灣企銀的重要職責，該行將以復興分行作為示範點，將友善措施推廣至其他分行，打造更便於身心障礙及高齡等多元客戶的友善空間。

台企銀的無障礙金融服務包含設置容膝式ATM，供輪椅族近身操作，且增設輔助桌面螢幕，改善角度反光問題及增加操作便利性。ATM更具有偵測人臉遮蔽辨識功能，針對持手機通話、戴安全帽或口罩的提款人，螢幕將顯示提防詐騙提醒字句或提示其取下遮蔽物，嚴守客戶財產安全。臺灣企銀指出，全台逾400台ATM預計2026年底前全數更新為視障語音ATM；聽語障客戶可掃描QR Code啟動文字客服，且有真人文字客服24小時全天協助。

台企銀不斷精進服務內容，全台125家分行均已加入「失智友善組織」，響應營造失智友善環境，行員主動給予疑似失智者妥適關懷，並通報警方聯絡家人，協助失智者安全返家，台企銀更是首家加入國健署安心血壓站的銀行業，全臺分行將於2025年底前設置免費血壓站點，為客戶守護健康及財富，未來台企銀將持續收納客戶及專家的回饋建議，提升軟硬體設備及完善的金融友善措施，落實金融平權理念。
 

