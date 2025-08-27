ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

赴美投資熱潮　王道銀美國華信子行搶商機

▲▼彭金隆視察王道銀。（圖／王道銀提供）

▲金管會主委彭金隆(右)視察並體驗王道銀行金融友善臨櫃服務。（圖／王道銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會主委彭金隆今（27）日前往王道銀（2897）視察無障礙環境，王道銀董事長駱怡君受訪時表示，川普利用加徵關推動美國製造，資金湧入刺激美國經濟表現，王道銀在美國設有子行華信銀行，會積極把握這波商機，更好的服務這些台商的需求。

川普力推美國製造政策，台積電（2330）擴大美國投資，供應鏈也陸續轉移，駱怡君說，華信子行接受美國政府的監管多年，會利用這麼好的平台，來服務好更多要加入美國市場的台商，也督促華信子行更積極的去掌握這次的商機。

王道銀長期推動普惠金融與公平待客，打造無障礙的金融友善環境與服務，在金融友善服務方面，為打造暖心、友善的臨櫃體驗，王道銀除了在各分行提供全面代（免）填單服務、即時視訊或預約現場手語翻譯服務外，另設置有「友善樂齡無障礙服務櫃台、無障礙服務貴賓室」，凡經行員主動關懷客戶需求或經客戶取號點選友善樂齡優先服務後，將由專人協助引導客戶至專責服務櫃台優先辦理，或親自陪同客戶至無障礙貴賓室完成非現金交易服務；同時亦配有易讀手冊、手寫板、溝通字卡、老花眼鏡、放大鏡、輪椅、導盲犬友善告示及各式點字說明等多元輔助工具，讓視障、聽語障、年長者及無障礙需求者均能享有完備的金融友善服務。

此外，王道銀行亦提供全方位的數位金融服務，讓行動或交通不便之客戶，可不受時間與地點限制，透過手機即能線上完成包括開戶、定存、轉帳、申貸、繳費、申購基金等各項服務；同時，王道銀行更精進官網「金融友善專區」無障礙功能，全面導入網頁定位點及快捷鍵功能、鍵盤操作切換、支援語音導覽、視覺對比色及字體配置等四大面向友善功能，此友善專區更已取得數位發展部「無障礙網頁AAA標章」最高等級認證，確保讓更多消費者均能無障礙的使用網站服務。

為能第一時間即時滿足客戶各項金融服務需求，王道銀行亦提供24小時智能客服、免付費網路電話客服、電話客服與視訊客服等服務，且為能提升對外語人士、聽語障人士的溝通友善度，於近期更領先業界推出「多語系智能客服即時問答」服務，提供包括英語、日語、泰語、越南語、菲律賓語、印尼語等共六種外語智能客服即時問答功能；同時將視訊客服升級為「視訊及文字雙輔助客服」服務，由客服人員主動辨識並視需求開啟文字對話框，藉以優化與客戶間的溝通品質，期讓每一位客戶都能享有精品級的金融友善服務。

關鍵字： 金管會王道銀無障礙環境金融服務普惠金融

