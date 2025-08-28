罕見！4大會計師事務所今年「經理級以上」高管晉升　衝破700人

▲資誠會計師事務所今年經理級以上主管晉升超過180人。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

4大跨國會計師事務所在台灣留才卯足全勁，今年經理級以上高階主管晉升都在百人以上，合計已衝破764人，讓過往會計師事務所基層難向上爬、高階人才難升級的現象出現變化。

據了解，4大會計師事務所經理級以上高階主管年薪百萬起跳，過去晉升多在退休潮、新舊輪替下產生，單一年度很少衝破500人，但近年台灣的跨國會計師事務所除了稅務、審計業務量增加以外，營業祕密、家族傳承等財務、企管諮詢疑難雜症接踵而來，高階人力需求自然增加至700人以上，晉升速度明顯變快。

台灣4大跨國會計師事務所中，人數最多的勤業眾信聯合會計師事務所（Deloitte）今年共有264 位同仁晉升經理。勤業指出，為人才建構完整的職涯訓練體系，從遠距辦公、彈性工時到國際輪調，提供全方位支持；同時每年投入大量資源於人才培育，規劃新進訓練、職能課程、專業證照輔導與領導力工作坊，並依不同職級設計學習地圖，協助同仁循序成長，持續打造最具吸引力的專業工作環境。

資誠聯合會計師事務所（PWC）指出，今年包括審計、稅務、財務顧問與管理顧問等單位經理級以上晉升高達180人，這些人在其親友、合夥人及各事業單位營運長齊聚一堂，共同慶祝職涯的榮耀時刻。資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠表示，同仁一路走來都曾受到許多貴人的提攜與幫助，期許晉升的同仁在擁有更大的能力後，也能將這份溫暖傳承下去，成為照亮他人職涯道路上的那一道光。

安侯建業（KPMG）聯合會計師事務所今年經理級以上晉升人數達170人；安永聯合計會師事務所（EY）今年經理級以上升等人數逾150人，4大會計師事務所高階經理人晉升規模相當。