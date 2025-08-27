台船公司董事長黃正弘借調期滿將歸建　成大陳政宏為接替人選

▲台船董事長內定人選陳政宏。（圖／取自成功大學網站）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208)黃正弘董事長在接掌現職滿一年後，因為想回台南就近照顧老母，已經請辭董事長職務，今(27)台船公告經濟部改派成功大學系統及船舶機電工程學系副教授兼系主任陳政宏遞補法人董事遺缺，也將是董事長接替人選。

台船指出，黃正弘深知肩負國艦國造重任與企業轉型責任，其始終全力以赴，兢兢業業不敢稍懈。在政府大力支持與團隊通力合作下，公司各項改革與專案穩步推進，亦獲得各界肯定，公司上下致上最深感謝。

黃正弘經過長時間審慎思考，在家庭因素考量下決意於借調期滿前歸建成功大學，因此向上級機關請辭董事長一職並獲准。辭職後若仍有需協助或交接之處，黃董事長允諾定當全力配合，並期盼台船未來業務精進再創新猷。

陳政宏台灣大學造船及海洋工程學系碩士，美國密西根大學造船及輪機工程研究所碩士、博士，為現任成功大學系統及船舶機電工程學系副教授兼系主任，成大博物館館長；他今天是從台船獨立董事轉為法人代表董事。台船高階表示不知道他的年齡，成大同僚估他50出頭，AI指出他的學歷資料顯示，是在1993年取得台灣大學學士， 假設他約22歲取得學士學位，則出生年可能約為1971年左右， 以此粗略推算，截至2025年，他可能約54歲左右。