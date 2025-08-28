築間「虧4700多萬」原因曝光了！　網不解：為何超紅還虧錢

▲連鎖鍋物品牌「築間」今年4月成功上櫃掛牌，然而近日財報卻顯示築間在今年上半年虧損超過4700萬元，引起網友討論。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

連鎖鍋物品牌「築間」過去憑藉火鍋店成功打響名號，更在今年4月成功上櫃掛牌。然而，近日財報卻顯示，築間在今年上半年合併營收25億4328萬元，歸屬母公司的稅後淨損4732萬元。消息曝光後有網友好奇在PTT上發問，明明築間紅到到處展店，又進軍燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌，餐點價格也不斷漲價，結果公司竟然大虧損，令他十分不解，「築間是怎麼了，大家不喜歡了嗎？」話題曝光，引發網友熱烈討論。

有網友在PTT以「築間為什麼做到虧錢？」為題發文，指出築間之前超級紅，除了火鍋外又開了一堆其他餐廳，包含燒肉、鐵板燒、酸菜魚等品牌都有涉足，更在全台瘋狂展店超過百間，餐點還一直漲價，沒想到結果上半年竟然還虧損將近5000萬，讓他好奇發問：「築間是怎麼了，大家不喜歡了嗎？」

不少網友發文參與討論：「牌子做出來，只要維持品質就可以了，但是價格越來越貴，CP越來越低」、「蔬菜吧的品質輸人家不少」、「火鍋改自助式就不吃了」、「台中文心路最多開到4間店，而且都開很近，那個時期是最好吃的」、「亂開店啊，只做築間不會虧啦，是在那邊亂開亂收，開一堆雜七雜八的品牌，沒多久就收攤」、「旗下烤肉店很不推」、「酸菜魚失敗轉型是可能因素之一。」

不過也有網友緩頰表示：「火鍋還不錯的說」、「永和築間燒肉是本命，吃很多次了」、「築間還不錯，但是其他品牌都弄不起來」、「黃金時期是2015～2020年，便宜又好吃」、「物價漲，消費降級也有影響」、「火鍋明明就不錯」、「我覺得燒肉還不錯吃欸，就是份量少了點。」

據《中時新聞網》報導，築間對此表示，集團全台擁有13大品牌、總店數近200家門店，受益集團「規模化採購」策略，得以降低營運成本、提高產品競爭力，上半年毛利率仍維持46％，較去年同期持平。僅因集團持續調整旗下品牌結構，導致營業費用增加，使得獲利表現不如預期。

築間強調，今年營運以品牌優化為首任，將品牌進行汰弱留強，加大力度於中價位及平價品牌的門市布局，以提升營運靈活度並穩定整體表現，期望下半年營收規模能穩健回升。下半年也將持續推動品牌優化，與提升整體服務品質，穩定單店營運表現。

築間還透露，集團還有計劃跨足「中式餐飲新業態」，推出新品牌，同時規劃與國內外品牌合作或代理，力求帶動營運重回成長軌道。

