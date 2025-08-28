輝達估值過高？　外媒：2零售巨頭已過熱「引爆潛在修正壓力」

▲美股、示意圖。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／綜合報導

《彭博》財經評論員Jonathan Levin撰文警告，當市場的目光都聚焦在輝達那昂貴的股價上時，美國兩大零售巨頭沃爾瑪（Walmart）與好市多（Costco）正陷入估值過熱的風險，可能引爆市場潛藏的修正壓力。

根據數據，沃爾瑪的遠期本益比高達34.3倍，好市多更衝上47倍，雙雙超過輝達的34倍。報導稱，而這兩家零售商的估值並非全然來自業務增長，而更多源於投資人對其買進這兩家被視為「絕對安全」的信念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章指出，投資者普遍認為這些零售股是全天候的避風港，無論經濟好壞都能穩如泰山，這種信念將它們的股價推向了不合理的高度。但作者強調，歷史反復證明，當一項資產被市場貼上「萬無一失」的標籤時，它往往最容易成為下一場風暴的中心。

在2020~2024年期間，沃爾瑪與好市多它們進一步鞏固了這一聲譽，期間經歷了疫情、40年來最嚴重的通膨以及最終的大幅升息。儘管如此，好市多和沃爾瑪仍然是標普500指數中僅有的48家營收或每股收益從未出現同比下滑的公司

但作者強調沃爾瑪當前股價的比其過去十年（2015-2024）的平均值高出約3.3個標準差，而好市多也高出了約1.7個標準差。

Levin指出，歷史上「安全資產幻覺」曾多次引發市場震盪。無論是2007年金融危機前美國房市，或是疫情後債市錯判，均顯示當資產被普遍認為「不會出事」時，反而成為風暴中心。對沃爾瑪與好市多而言，當前的「甜蜜點」或許只是暫時的經濟平衡，一旦需求放緩，投資人可能瞬間轉向。

自2019年底以來，好市多的回報率為250%，沃爾瑪的回報率為163%，而標準普爾500指數的整體回報率為118%。