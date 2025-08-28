中國版輝達誕生　謝金河：寒武紀市值一度超車茅台

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

輝達甫公布最近一季財報，盤後一度下跌5%，財信傳媒董事長謝金河觀察到中國大陸AI公司—寒武紀，在政策加持下，正式轉虧為盈，以「寒武紀撐起中國科技新希望」為題撰文，昨（27）日盤中股價創下1464.98元人民幣，股價一度超越貴州茅台，這反也中國的半導體進口替代正在全力發酵，尤其輝達的H20中國拒用，意味其有強大企圖心要在AI晶片市場搶下一席之地。

中國用資本市場的力量把產業推上去，這一年來，建構類似美國的科技七雄的角色，寒武紀是中國的輝達、小米是中國的蘋果、騰訊是中國的META、阿里巴巴是Amazon、百度是Google、比亞迪是中國的Tesla⋯⋯。

以下謝金河臉書全文：

在Ai賽道上，輝達公布第二季季報，營收476.4億美元，年增56%，淨利264.2億美元，年增59%，Eps1.05美元，財報有亮麗的表現。不過輝達的股價盤後下跌5.6美元，反應的是來自中國的不確定因素。

就在同一個時間，中國的寒武紀也宣布半年報，寒武紀上半年營收28.81億人民幣，年增率4347.82%，半年淨利10.38億人民幣，正式轉虧為盈。在政策加持下，寒武紀的股價也如脫韁野馬般奔騰。

去年的時候，寒武紀股價從46.59元人民幣起漲，27日盤中創下1464.98元人民幣的最高價，股價一度超越貴州茅台，市值拉升至6152.91億人民幣。今年寒武紀股價漲幅超過500%，也帶動相關晶片公司及半導體設備製造商。

中國人股市也因為寒武紀帶動科技股大漲寫下2015年新高。信報財經在股評分析中寫道：一頭不願張揚的公牛，在一地鷄毛中翻轉，旣無鑼鼓喧天，也難見熱情！標題是：中國默默的牛市。股市上漲，但中國人民的消費信心仍低迷，房地產市場仍承受壓力＇家庭儲蓄仍創新高⋯⋯顯示民眾對股市的熱情還沒有反應上來！

股市上漲充滿政策市，不過，這一輪政策加持的力道可能帶給產業重大的改變。一個是中國和川普打拖延戰術，關稅談判一直拉長，中國有更多喘息空間。其次是中國選定Ai，人形機器人為主戰場，用政策的力量拉高市值。這次股價上漲的不是比亞廸，寧德時代，而是寒武紀，中芯國際，華虹等。最近華為的任正非說：中國的缺芯少魂已得到改善，中國的半導體進口替代正全力使力。

三，中國經過多年摸索終於發現將產業和資本市場結合，用資本市場的力量把產業推上去。這一年來，中國悄悄建構類似美國的科技七雄的角色，寒武紀是中國的輝達，小米是中國的蘋果，騰訊是中國的META，阿里巴巴是Amazon，百度是Google，比亞迪是中國的Tesla⋯⋯

中國全力做大市值，用股市的力量帶動產業，以寒武紀基本面創造的市值已到誇張的地步，但市場仍賣力拉抬，顯示這次寒武紀扮演最核心的角色，中國用自己內需的力量逐漸把美國大企業從中國洗出去！現在美國星巴克準備退出中國市場，蘋果，特斯拉都有壓力。這次輝達的H20中國拒用，很可能是冰山一角，中國有強大企圖心要在Ai晶片市場搶下一席之地！

寒武紀挑戰輝達的戱碼可能從這裡慢慢開始！勝負在基本功！

