台美打造無人機供應鏈　漢翔強攻漲停領翔高飛

外電報導，美國國防創新單位（Defense Innovation Unit, DIU）計畫最快於今年底前，派駐相關人員美國在台協會（AIT），強化台美無人機及其他關鍵雙用途技術合作，漢翔（2634）延續昨（27）日強勁攻勢，今（28）日跳空開空，直奔60元漲停價位，開盤一個小時，成交量就突破10萬張，一度居成交量最大個股。

近來軍工股題材不斷，2026年國防預算增加3100億元，來到9495億元，占總體GDP 3.23%，接著傳出美國打造「非紅供應鏈」，邀請台灣無人機供應鏈組國家隊赴美投資，加上9月台北國際航太暨國防工業展登場。

一連串的消息面利多，點火軍工股，今日由漢翔掌多頭兵符，連續兩天漲停，站上60元關卡，航太零組件晟田（4541）也受到激勵亮燈漲停，經寶精密jpp-KY（5284）漲幅逾3%，股價來到279元。

國防預算增加，未來5～10年國艦國造、無人船至少有數千億元新單將釋出，市場資金轉進低價造船股台船（2208），今日股價補漲上攻19.85漲停價位。

近期內閣改組牽動台船、漢翔兩家公司高層人事異動，台船董事長黃正弘因考量家庭因素，在借調期滿後請辭獲准，將歸建成功大學；漢翔董事長胡開宏去年屆滿65歲，曾向行政院提出屆齡辭任請求，惟行政院基於其專業長才，予以留任一年，任期至今年8月27日屆滿，8月28日解除職務生效，由總經理曹進平代理董事長職務。