王品旗下青花驕進軍新竹　將招募儲備店長「挑戰年薪百萬」

▲王品青花驕首度進軍新竹，竹北光明店於9/1開幕。（圖／王品提供）

記者高兆麟／台北報導

王品集團（2727）「青花驕麻辣鍋」首度進軍新竹，竹北光明店於9/1盛大開幕。因應未來展店，品牌將於9/8、9/9及9/12在六都招募儲備店長、主廚，若通過7個月培訓、晉升店長月薪上看7萬，加上門店分紅、年終獎金等，有機會挑戰百萬年薪。

王品今日宣布，榮獲2025鍋物&中式連鎖類網路人氣標章的「青花驕」，挾帶超高人氣插旗新竹竹北，看好新竹人口結構年輕、消費力道強勁，選在美食激戰區竹北光明商圈，設立品牌第12家門店。竹北光明店即將在9/1開幕，讓新竹鐵粉們不用再跑台北，也能嚐到九葉青花椒鮮香麻獨特魅力。台南新光新天地店也將於9/12接力開張品牌第13家，這也是台南首家門店，讓在地鄉親相當期待。

「青花驕」竹北光明店9/1開幕，也推出多樣加菜、好康，9/1-9/30開幕期間到竹北光明店開鍋，點餐時秀出王品瘋美食優惠券，立即能獲得特色綜合丸。或出示開幕DM也能領取特色綜合丸或是牛培根好禮。

「青花驕」也攜手故宮打造文藝饗宴，推出故宮聯名四人套餐，亮點菜色包括復刻「青花番蓮紋盤」的「紹興酒香和牛三拼」、仿「毛公鼎」設計的「驕公鼎肩小排牛肉麵」、還有宮廷甜點「冰心琥珀綠豆糕」，每道都展現極致美學與細膩工藝。王品表示，9/1-9/15到竹北光明店點故宮四人套餐，立即享88折優惠。