跟著大盤賺！14檔台股基金領先創高　報酬率驚人

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股昨（27）日收盤收在24519.9點，再度創下歷史新高，今年來大盤上漲6.45%，連帶的台股基金績效也績效長紅；根據CMONEY統計資料顯示，共有14檔台股基金淨值表現在前一日領先大盤創下新高，分別群益馬拉松基金、野村中小、野村優質、PGIM保德信中小型股等14檔基金領先創下新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

群益投信台股研究團隊表示，現階段台股處於高檔，台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，一般人要掌握時機點實屬不易，台股接下來的操作難度將更高，加上個股波動大，台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，主動選股策略，透過科技股與傳產股的平衡布局，不僅能捕捉成長性標的的潛力，也能確保投資組合的穩定性，建議投資人可運用台股基金介入，參與台股未來上漲契機。

群益馬拉松基金暨主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，當前台股盤勢與產業趨勢，建議投資者採取謹慎但積極的操作策略。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。建議在市場回檔時可分批進場，把握中長期投資機會。投資策略可採成長股與價值股並重來因應大區間操作、選股不選市行情。電子股部份看好，中長線AI伺服器、AWS供應鏈、IC設計，傳產則看好內需、高殖利率個股。

